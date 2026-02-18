Mar Flores se pronuncia ante la guerra de su hijo, Carlo Costanzia, y su prima, Laura Matamoros

La reacción de Mar Flores al distanciamiento entre primos, en 'Vamos a ver'

Una pelea dentro de un coche en enero: así fue el encontronazo entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Después de que Laura Matamoros confirmase el distanciamiento con su primo Carlo Cosatanzia y de que Alejandra Rubio se pronunciase al respecto en el plató de 'Vamos a ver', ahora ha sido la propia Mar Flores la que ha hablado de este conflicto familiar.

Tras ser preguntada por esta ruptura de su relación como primos, la cual hasta hace poco tiempo era muy cercana, Mar Flores ha respondido: "A mí me parece que es fantástico", ha comentado sobre el hecho de que se le pregunte por este tema.

Mar Flores, al ser preguntada por el distanciamiento entre primos: "Todo el mundo tiene derecho a trabajar"

Queriendo mantenerse al margen, la modelo ha dado una respuesta poco concisa sobre si se posiciona con su hijo o con su sobrina: "Todo el mundo tiene derecho a trabajar, vosotros, ellos, y a vivir profesionalmente como quieran, pero yo hablo de mí, gracias", respondía a los periodistas.

Aunque Alejandra Rubio aseguraba en este programa que no había ninguna guerra abierta contra Laura Matamoros y que Carlo y su prima tuvieron un encuentro fortuito, Giovanna González describía de otra manera cómo se produjo este momento: "No se encontraron como contó ayer Alejandra. Esto ocurrió hace un mes, cuando Laura fue a Aravaca porque está allí el centro de belleza al que suele acudir. Carlo está merodeando por la zona y, en cuanto la ve, se baja de su coche muy cabreado y con un tono de voz muy elevado le empieza a cantar las cuarenta a su prima".

"Como ve que hay gente y que la conversación no se relaja, Laura le pide que entren en el coche para terminar de hablar. A partir de ese momento los testigos solo ven que gesticulan. Las cosas no debieron acabar muy bien porque a día de hoy siguen sin hablarse", añadía nuestra colaboradora.