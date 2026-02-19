Las imágenes de Sean Penn y Cristina Piaget que levantaron sospechas de romance

Unas imágenes captadas en el verano de 2013 en Ibiza desataron los rumores sobre la complicidad entre Sean Penn y Cristina Piaget

Cristina Piaget abre su corazón y confiesa en 'GH DÚO' qué concursante de la casa que le gusta: "Me podría enamorar de él"

Compartir







Verano de 2013. En Ibiza, en un barco lleno de gente, hay dos personas muy conocidas que podrían haber estado muy unidas: la modelo Cristina Piaget y el actor Sean Penn. Ese caluroso verano, el actor aterrizaba en España para rodar un thriller. Con su cumpleaños cerca, aprovechó uno de los descansos del rodaje para rodearse de amigos y, por supuesto, de la compañía de Cristina. De ese momento salieron las imágenes.

En todas ellas se ve a la modelo muy protegida del sol, con gafas y sombrero, y también muy sonriente. Entre ambos se aprecia mucha complicidad en sus rostros se refleja que están tremendamente a gusto, sin importar estar subidos en un yate en Ibiza rodeados de gente.

Una vez a bordo, partieron hacia Formentera. Las conversaciones entre ambos parecían no acabar nunca y fue en esa excursión donde se les vio tan unidos que comenzaron los rumores de relación.

Sergio Garrido, fotógrafo: "Os puedo asegurar que esa noche en el hotel de Ibiza saltaron las chispas"

'El tiempo justo' habla con el fotógrafo de las imágenes, Sergio Garrido: “Me llamaron de un restaurante y me dijeron que estaba él, y tiré para allá y me puse de guardia. Me fijé en que estaba Sean Penn y me doy cuenta de que hay dos chicas que le acompañan y van a una discoteca. A las seis de la mañana salen Cristina, Sean Penn y otra chica, que me di cuenta cuando edité las fotos. Les vi entrando a los tres en un hotel, pasaron la noche con él”.

Además, añade: “Os puedo asegurar que esa noche en el hotel de Ibiza saltaron las chispas y me dijeron que se les veía a los tres paseando por el hotel de manera muy especial”.