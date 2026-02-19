La pareja de la ex de José María Almoguera, ¿infiel nada más empezar su relación?

Paola Olmedo reacciona a las polémicas declaraciones de su novio en un reality de Telecinco: "Ella lo quiere proteger"

Un testimonio ha contactado con 'El tiempo justo' para desvelar posibles rumores de infidelidad del novio de Paola Olmedo. Al parecer, según la fuente, habría estado con otra chica en Madrid.

"Yo a él lo he visto con otra persona cuando vi el coche. porque el coche es muy característico", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Dice que este auto de color "gris" es la clave que le hace caer que el hombre es el novio actual de la que fuera pareja de José María Almoguera.

La misma fuente también habla de su rostro. "Cuando vi las fotos que salía su cara velada, pues digo: '¡pero si a este yo lo he visto hace unos días con otra persona!'", comenta al programa de Telecinco.

Además, aclara el lugar exacto donde ha visto al novio de Olmedo. "Pues, es que hará... ¡yo que sé! ¿cuatro semanas? En el parking del Carrefour de Alcobendas", manifiesta. "Me llamó la atención eso, que saliera como pareja de ella y digo: 'pero si lo he visto hace nada con otra persona'", agrega.

Paola Olmedo entra en directo para defender a su pareja tras sus polémicas declaraciones: "No tiene nada que ver con la realidad"

Olmedo ha entrado en directo en 'El tiempo justo' para salir en defensa de su nueva pareja tras las polémicas declaraciones que hemos podido recopilar en este programa. Su novio participó en un 'reality' en 2014 donde hizo comentarios interpretados como "machistas".

"No tiene nada que ver con la realidad", comenta. La ex de Almoguera detalla que "es un hombre maravilloso" y que "a veces uno se expresa de una manera que se puede malinterpretar".