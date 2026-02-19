Joaquín Prat, sobre el conflicto entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia: “Tenía claro que esto iba a acabar así”
Joaquín Prat ha dado su opinión sobre el conflicto entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia
La contundente opinión de Patricia Pardo al comunicado de Mar Flores sobre el conflicto entre Carlo Costanzia y sus primos Diego y Laura Matamoros
El enfrentamiento entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia ha alcanzado su momento más tenso después de que Diego Matamoros afirmara que su primo se presentó “de forma amenazante y agresiva” en el domicilio de Laura Matamoros. Además, Diego ha señalado que Carlo “debería haber dormido en un calabozo”.
Por su parte, Mar Flores, madre de Carlo y tía de Diego y Laura, también ha decidido pronunciarse. Ha roto su silencio a través de un comunicado publicado en Instagram: “Me resulta inevitable no pronunciarme ante lo ocurrido en las últimas horas. Para mí y para toda mi familia esta situación no está siendo fácil ni creo que del todo justa. Quiero y adoro a mi hijo, y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y precisamente por el cariño que ha existido siempre entre ellos creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto, tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido”.
Joaquín Prat: “Este cruce de caminos de los Costanzia Flores con los Campos iba a pasar factura”
Joaquín Prat ha anunciado que este viernes Laura Matamoros se sentará en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre el conflicto con su primo. Además, ha aprovechado para dar su opinión sobre este conflicto: “Esto se pone cada vez más interesante. En esta profesión todos llevamos muchos años y solemos tener un instinto, una cierta intuición, y yo personalmente, recordando lo que nos contó o no nos contó Laura Matamoros en 'Vamos a ver' hace menos de dos años, cuando tenía una relación excelente con su primo y hablaba emocionada de él y de todo lo que había pasado, tenía claro que esto iba a acabar así”.
Además, añade que él sabía que la relación de Alejandra con Carlo iba a traer problemas: “Este cruce de caminos de los Costanzia Flores con los Campos iba a pasar factura”.