Ana Carrillo 19 FEB 2026 - 17:50h.

La que fuera madrastra de Laura Matamoros ha roto su silencio en 'El tiempo justo'

Luis Pliego anunció el pasado martes en el plató de 'El tiempo justo' que Gonzalo Fernández, el novio de Makoke, va a ser juzgado por tres presuntos delitos de violencia de doméstica. En 'Vamos a ver', Kike Calleja explicó que había hablado con el prometido de la exconcursante de 'Supervivientes' y que este le había dicho que estaba "muy tranquilo" y que había "presentado un recurso contra ese auto". Ahora ha sido Makoke la que ha roto su silencio en una entrevista en exclusiva en 'El tiempo justo'.

La que fuera madrastra de Laura Matamoros se ha pronunciado en la misma línea que su prometido y ha asegurado que está "tranquila" pese a que reconoce que son "acusaciones muy duras" las que pesan sobre él. "No me ha sorprendido porque yo sabía que esto tenía que llegar en algún momento; yo estaba al tanto de todo y de cómo han sucedido las cosas", ha añadido.

Makoke ha asegurado que confía en la justicia y en su novio, que afirma que tiene pruebas para demostrar su inocencia, y que esas son las razones de su tranquilidad: "Sé que las cosas van a salir bien, estoy convencida". No obstante, ha admitido que tanto Gonzalo como ella están tristes porque "es muy doloroso que le estén juzgando antes de que haya un juicio".