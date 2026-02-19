Marta López revela la conversación que ha tenido con Laura Matamoros sobre su discusión con su primo Carlo Costanzia
La colaboradora de 'El tiempo justo' desvela qué le ha dicho la prima de Costanzia sobre la brutal trifulca
Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia de Diego y Laura Matamoros: ''No tenéis vergüenza, si queréis que lloremos, vamos a llorar todos''
A escasas horas de que Laura Matamoros rompa su silencio en '¡De viernes!' sobre su acalorada discusión con su primo Carlo Costanzia, la hija de Kiko Matamoros y Mar Flores estaría cansada de la situación familiar. Así se lo ha hecho saber a Marta López, colaboradora de 'El tiempo justo', en una conversación que han tenido el sábado pasado.
"Estuve con Laura el sábado por la noche. Le dile: ¿cómo estás? Me dijo: 'estoy con todo este tema un poco harta'. Tampoco hablamos mucho más", comparte López como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.