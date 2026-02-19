La colaboradora de 'El tiempo justo' desvela qué le ha dicho la prima de Costanzia sobre la brutal trifulca

Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia de Diego y Laura Matamoros: ''No tenéis vergüenza, si queréis que lloremos, vamos a llorar todos''

Compartir







A escasas horas de que Laura Matamoros rompa su silencio en '¡De viernes!' sobre su acalorada discusión con su primo Carlo Costanzia, la hija de Kiko Matamoros y Mar Flores estaría cansada de la situación familiar. Así se lo ha hecho saber a Marta López, colaboradora de 'El tiempo justo', en una conversación que han tenido el sábado pasado.

"Estuve con Laura el sábado por la noche. Le dile: ¿cómo estás? Me dijo: 'estoy con todo este tema un poco harta'. Tampoco hablamos mucho más", comparte López como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.