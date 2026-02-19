Logo de telecincotelecinco
Marta López revela la conversación que ha tenido con Laura Matamoros sobre su discusión con su primo Carlo Costanzia
Marta López habla sobre una conversación que ha tenido con Laura Matamoros sobre su trifulca con su primo. telecinco.es
A escasas horas de que Laura Matamoros rompa su silencio en '¡De viernes!' sobre su acalorada discusión con su primo Carlo Costanzia, la hija de Kiko Matamoros y Mar Flores estaría cansada de la situación familiar. Así se lo ha hecho saber a Marta López, colaboradora de 'El tiempo justo', en una conversación que han tenido el sábado pasado.

"Estuve con Laura el sábado por la noche. Le dile: ¿cómo estás? Me dijo: 'estoy con todo este tema un poco harta'. Tampoco hablamos mucho más", comparte López como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

