Laura Matamoros acude a '¡De viernes!' para hablar de su enfrentamiento con Carlo Costanzia y responder a Alejandra Rubio

Paola Olmedo y José María Almoguera, por primera vez cara a cara, también esta semana en ‘¡De viernes!’

"Es muy violenta la situación que viví"; "Me pidió que ni yo ni nadie de mi familia habláramos de él". Después de que su hermano, Diego Matamoros, haya denunciado también en las últimas horas las supuestas malas formas utilizadas por Carlo Costanzia con su hermana, Laura Matamoros revelará en la que será su primera visita al plató de '¡De viernes!' qué pasó realmente, dónde surge toda esta polémica y si han hablado desde entonces.

Laura Matamoros también responderá a Alejandra Rubio, quien la ha acusado de estar ganando dinero a costa de hablar de ellos. ¿Qué piensa Terelu Campos de esta guerra desatada contra su hija? También valorará el comunicado de su tía, Mar Flores, en el que ha tratado de poner paz entre su hijo y su sobrina. ¿Qué le ha dicho su tía tras lo sucedido?

Los otros invitados

A punto de volar a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2026’, Paola Olmedo se sentará cara a cara con José María Almoguera para abordar en directo todas las acusaciones surgidas en torno a su proceso de divorcio. ¿Por qué no han logrado todavía legalizar su separación?

Antonio Canales, expulsado disciplinariamente de ‘GH DÚO’, valorará su paso por el reality, marcado también por la muerte de su propio hermano; se mostrará crítico con la participación de concursantes como Cristina Piaget y Belén Rodríguez; y responderá a las duras palabras de su hijo, quién ha asegurado que “no ha sido un buen padre” y ha desvelado duros episodios durante su vida en común.

Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Raquel Salazar se reencontrarán en el plató para valorar la última hora con imágenes inéditas de ‘GH DÚO’ junto a Mónica Hoyos y María Jesús Ruiz.