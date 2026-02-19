Rocío Amaro 19 FEB 2026 - 14:03h.

Un desfile en la localidad almeriense de Vera recrea el arresto del mandatario por parte de la DEA y Trump, acumulando miles de reacciones en redes sociales

La comunidad venezolana responde masivamente al vídeo de la comparsa en una conocida cuenta de noticias

AlmeríaHay imágenes que nacen para la fiesta y la diversión, pero que sin quererlo terminan convertidas en un mensaje político global. Es lo que ha ocurrido este año en el Carnaval de Vera, en Almería, donde una comparsa ha logrado lo que pocos esperaban. Y es que un desfile andaluz se ha convertido en uno de los contenidos más compartido y debatido en las redes sociales de Venezuela.

Lo que solo pretendía ser una tarde de sátira y un disfraz de lo más "currado" sobre el asfalto almeriense, se ha transformado al otro lado del Atlántico en un símbolo de esperanza y en un fenómeno viral que ya acumula miles de reacciones.

Porque la escena que ha desatado el terremoto digital no dejó indiferente a nadie. La comparsa decidió centrar su propuesta en la actualidad más cruda, recreando con una fidelidad sorprendente la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración estadounidense. En pleno desfile, entre música y purpurina, aparecieron figurantes caracterizados como agentes de la DEA, militares armados y un Donald Trump triunfante custodiando al mandatario venezolano.

La parodia ha impactado con fuerza en un país que sigue digiriendo los acontecimientos que paralizaron el mundo el pasado 3 de enero, fecha clave en la caída del régimen que el Carnaval de Vera ha querido plasmar sin filtros.

Un fenómeno imparable en las redes venezolanas

El impacto definitivo de la noticia se produjo tras la publicación del vídeo en 'Noticias en Venezuela', una de las cuentas de información más influyentes en Instagram con más de medio millón de seguidores. Bajo un titular que inicialmente sugería que en España se estaban "burlando" de la captura de Maduro, el post ha superado ya las 45.000 visualizaciones y suma cerca de dos mil comentarios.

Sin embargo, la reacción de la comunidad venezolana ha dado un giro inesperado al enfoque inicial y lejos de sentirse ofendidos, han salido en defensa de la parodia almeriense.

Para entender la magnitud de la repercusión, hay que recordar que la caída de Maduro y la intervención de las agencias internacionales son temas que han mantenido al mundo en vilo. En Vera, este conflicto se ha transformado en una coreografía festiva, pero cargada de simbolismo. La parodia no dejó fuera ningún detalle técnico. Mientras los "agentes" bailaban y custodiaban al figurante que interpretaba al mandatario, otros celebraban la "libertad" del país caribeño.

"¿Los comunistas dónde están?"

Uno de los elementos que más ha encendido las redes ha sido la banda sonora elegida para el desfile. El uso de la canción '¿Los comunistas dónde están?' durante la coreografía no fue casual. Esta pieza musical se ha convertido en una especie de himno en las recientes movilizaciones y mensajes virales que celebran el cambio político en Venezuela.

Al escucharla sonar en las calles de Almería, miles de venezolanos han sentido una conexión directa con la sátira andaluza. "No se burlan, están haciendo una representación de la realidad. Gracias por tan buena representación", escribía uno de los usuarios, resumiendo el sentir de una audiencia que ve en el Carnaval de Vera un reflejo de sus propias aspiraciones.

La comunidad española también ha intervenido en la conversación digital para aclarar el sentido del Carnaval de nuestra tierra. "No es burla a Venezuela, es celebración. ¡Os lo dice un español! Un abrazo a todos", comentaba un usuario en un mensaje que acumula decenas de likes. Otros seguidores venezolanos añadían: "Qué rico ver a los españoles festejando con nosotros", reforzando la idea de que la sátira veratense ha sido percibida como un acto de hermandad y apoyo internacional.

La sátira de Vera como altavoz del mundo

El Carnaval siempre ha sido el termómetro de lo que ocurre en la calle, y en Vera han demostrado que su "calle" es hoy del mundo entero. La capacidad de los vecinos para absorber un conflicto de tal complejidad y transformarlo en una puesta en escena con agentes de la DEA y militares demuestra el carácter libre y crítico de esta festividad.

Vera, a miles de kilómetros de distancia, ha logrado que su fiesta se convierta en el altavoz de una realidad que ha traspasado todas las fronteras informativas.