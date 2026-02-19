La exconcursante de 'Supervivientes' aclara que no se "mueve" por "el dinero"

Sonia Monroy, la actriz que fue concursante en 'Supervivientes All Stars', no ha podido evitar las lágrimas cuando ha hablado de su último éxito en Hollywood: su selección para el casting de la vuelta de 'Los vigilantes de la playa'.

Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', ha sido quien le ha hecho emocionarse con unas bonitas palabras que le ha lanzado en pleno directo con consejo incluido. "Tiene mérito cogerse un avión [...], buscarte la vida ahí..., me quito el sombrero", le traslada en un momento lleno de emoción en el programa de Telecinco. "Ojalá te salga otro casting", le decía deseándole buena suerte en el mundo del cine.

Monroy, seleccionada entre 14.000 personas más para el casting de 'Los vigilantes de la playa'

Monroy, al escucharle, ha roto a llorar inmediatamente. "Gracias, Joaquín, es que llevo muchos años luchando", respondía ella. "La gente que ha hecho esto de venirse a otro país y empezar de cero... sigo de cero porque aquí voy a los castings, me grabo en una pared", reconoce la actriz.

La exconcursante del reality de Telecinco asegura también que nunca perderá las ganas de seguir adelante en un ámbito tan complicado como lo es el cinematográfico. "No me rindo y sigo luchando, soy muy feliz aquí en Estados Unidos", aseguraba ella. "¡No te rindas!", le animaba Joaquín Prat.

Sonia Monroy ha explicado en qué ha consistido ese casting que le ha hecho salir hacia adelante. Comenta que ha sido elegida entre 14.000 personas que se presentaron. "En el casting teníamos una escena entre dos actores en la cual el actor principal le dice a otro un joven que dice debe perseguir sus sueños, que no se debe venir abajo", señala.