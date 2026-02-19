Ana Carrillo 19 FEB 2026 - 18:46h.

Laura Matamoros se sienta por primera vez en '¡De Viernes!' para desvelar el desencuentro vivido con Carlo Costanzia y responder a las acusaciones de Alejandra Rubio

Alexia Rivas y el resto de colaboradores de 'El tiempo justo' se han quedado impactados

Laura Matamoros va a sentarse por primera vez en '¡De viernes!' para hablar del conflicto que mantiene con su primo, Carlo Costanzia, y responder a las acusaciones de Alejandra Rubio. En 'El tiempo justo' se ha emitido un avance de lo que la sobrina de Mar Flores va a desarrollar en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona y tanto Joaquín Prat como los colaboradores se han quedado sorprendidos con el recadito que Laura le manda a la hija de Terelu Campos.

Laura Matamoros ha dado detalles de la conversación con su primo que dinamitó su relación. Ha revelado que la advertencia que le hizo su primo es que él se sentaría en algún plató a hablar de ella y de su núcleo familiar si no dejaba de hablar de él públicamente: "Fue una conversación subida de tono y yo al final ese día me quedo muy en shock, habérmelo cruzado en ese sitio en concreto fue muy extraño".

También ha lanzado un mensaje directo para Alejandra Rubio, que esta mañana en 'Vamos a ver' ha asegurado que Carlo no sabe dónde vive Laura y que por eso es imposible que el hijo de Mar Flores fuera a ver a su prima a su domicilio para hablar con ella. Laura Matamoros no ha revelado en este avance dónde tuvo lugar su conversación "subida de tono", pero sí que ha dejado claro que su primo sí que sabe dónde reside.

"No voy a contar el motivo por el cual sabe dónde está mi casa, pero si lo quiere saber Alejandra, que revise en su WhatsApp", ha comentado la hermana de Anita Matamoros. Unas declaraciones que han llamado la atención de todos los presentes en el plató de 'El tiempo justo', como Alexia Rivas. "¿Qué ha hecho Carlo en casa de Laura? ¿Por qué lo sabe?", se ha preguntado la colaboradora.

Marta López le ha pedido a Antonio Rossi, que también es colaborador de '¡De viernes!', que su primera pregunta a la influencer sea qué puede encontrar la sobrina de Carmen Borrego en WhatsApp.

Joaquín Prat, por su parte, ha planteado la posibilidad de que Carlo Costanzia vuelva a '¡De viernes!' para responder a su prima y para Antonio Rossi "ese es el titular" más importante del avance de la entrevista de Laura Matamoros.