Omar Suárez revela todo sobre la conversación que ha tenido con Tamara Gorro

Francisco Rivera "tuvo un tonteo" con Tamara Gorro y le ha hecho una advertencia a Cayetano, según Leticia Requejo: "La llamada termina en discusión"

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en el centro de atención tras salir a la luz que se están conociendo, pero hace tan solo unos días Leticia Requejo contó en 'El tiempo justo' que Francisco Rivera habría llamado a su hermano para confesarle que hace años tuvo "un tonteo" con ella.

Al parecer, y según contó la periodista, Francisco le pidió a su hermano que tuviese cuidado porque "hace más de quince años" tuvo "un tonteo" con Tamara Gorro y dio más datos: "Esta advertencia a Cayetano no le sienta nada bien, tanto es así que la llamada termina en discusión entre Cayetano y Francisco Rivera".

Ahora, Omar Suárez revela en 'Vamos a ver' que ha hablado con Tamara Gorro y explica detalladamente que ella le ha negado esa información, la influencer recalca que nunca ha tenido nada con Francisco Rivera: ''Yo no soy portavoz de Tamara, yo soy amigo de Tamara, pero evidentemente le pregunté por esto''.

''Ella se limita a decirme, mira, no voy a entrar en ningún circo ni en ninguna mentira. Pero que todo tiene un límite, es decir, si llegado el momento ya tiene que tomar medidas legales porque cree que se sobrepasan los límites que se pueden sobrepasar porque son dos personas muy mediáticas, ella va a tomar las medidas necesarias'', añade el periodista.