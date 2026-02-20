Luis Pliego, tras las amenazas legales de Gonzalo: “No hay secreto de sumario, esto se puede contar”

Luis Pliego responde a las amenazas legales anunciadas por Gonzalo, cuestiona la defensa pública de Makoke

Exclusiva | Primeras palabras de Makoke tras conocerse el proceso judicial de su novio: "No me ha sorprendido"

En plena tormenta mediática, la pareja se ha dejado ver en un photocall en un concierto, tras salir a la luz los presuntos delitos de maltrato de Gonzalo hacia su exmujer. El futuro marido de Makoke reaparece con el rostro bastante serio y distante con la prensa, muy diferente al sonriente Gonzalo al que nos tiene acostumbrados en los platós.

Makoke lo tiene claro: Gonzalo es inocente de todos los cargos y se enfrentará a cualquiera que cuestione su integridad, unas palabras que podrían poner en duda las informaciones que Luis Pliego emitió en la revista 'Lecturas'.

Luis Pliego ha desvelado en 'El tiempo justo' lo que le dijo Makoke cuando la llamó para avisarle de estas informaciones: "Lo primero que me dice Makoke el martes, cuando la llamé para avisarla de que íbamos a publicar esto, fue: '¿Qué juicio?'. Me dijo que todo esto era mentira y que se lo contase yo a Gonzalo".

Luis Pliego da su opinión sobre la defensa de Makoke a Gonzalo: "Ella no dice que confíe en su inocencia, ella dice que es inocente. ¿Cómo lo sabe si ella no estaba allí? Además, es un patrón que se repite mucho cuando hay historias de estas, siempre mandan a la mujer a defender al hombre".

Luis Pliego: "Iban a vender su boda, que me la iban a vender a mí, pero luego incumplieron el contrato y se la vendieron a otro medio"

También responde a Makoke sobre lo que dijo acerca de que Gonzalo iba a tomar acciones legales contra él: "El juez no ha decretado secreto de sumario, las diligencias no son secretas, esto se puede contar. Ellos son dos personajes públicos, de hecho viven de hablar de su vida. Iban a vender su boda, que me la iban a vender a mí, pero luego incumplieron el contrato y se la vendieron a otro medio. Nosotros íbamos a emprender acciones legales en contra de ello, pero finalmente no lo hicimos porque cancelaron la boda".

Además, lee uno de los mensajes que Gonzalo habría mandado a la madre de su hija: "Eres una retrasada, subnormal, te voy a matar, te vas a cagar. Te voy a reventar, te voy a destrozar la vida".

Por último, le manda un mensaje a Makoke: "Gracias por llevarte la boda, porque no me gustaría tener esta patata caliente en mi revista. Yo esta boda ya no la publicaría. A mí me da pena. Makoke, te mando un beso; yo estuve en tu anterior boda y en la luna de miel".