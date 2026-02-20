En un avance en exlcusiva, vemos lo que cuenta Laura Matamoros de Mar Flores en '¡De viernes!'

Alejandra Rubio responde a Laura Matamoros y aclara a qué se refería cuando le dijo que mirase el WhatsApp de Carlo Costanzia

En su entrevista en '¡De viernes!', Laura Matamoros habla sin tapujos sobre la posición de Mar Flores en el conflicto entre su hijo y su sobrina. Explica que apenas ha hablado con ella, aunque cuando ocurrió el conflicto decidió "comunicárselo" a Flores.

"Me ha dicho: 'esto no debería haber pasado y que no trascienda a más", relata Laura Matamoros en un avance que hemos podido ver en exclusiva en 'El tiempo justo'. "No puedo estar en la cabeza de Mar, puedo entender todo pero me puede doler el ego", asegura.

La reacción de Alejandra Rubio a la petición de Mar Flores a Laura Matamoros

Matamoros detalla además que ha hecho "las cosas" sin querer recibir "nada a cambio". "No le puedo decir: Mar, ¿por qué no me has defendido? Si yo hago algo, es porque me sale naturalmente", confiesa en el programa de Telecinco.

Alejandra Rubio ha podido escuchar estas palabras de la prima de su pareja. La hija de Terelu Campos ha reaccionado a esa petición que le hizo con bastante asombro, ya que desconocía que Flores le pidiese a su sobrina que contase públicamente la bronca con Carlo Costanzia en un parking.

"No tenía ni idea de que mi suegra le pide que no lo cuente, no lo sé. Al final lo ha contado, sus motivos tendrá. Está trabajando en un programa y hay que dar contenidos", asegura Alejandra Rubio. La socialité se mantiene distante frente a este aspecto. "Entiendo que se está dedicando a esto, cuando hace mucho tiempo que no lo hacía. No me meto con cómo la gente se gana la vida", zanja la pareja de Carlo Costanzia.