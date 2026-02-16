Lorena Romera 16 FEB 2026 - 12:31h.

La modelo se pronuncia en redes y explica cómo se encuentra tras su viaje a Dubái con Cayetano Rivera

Primeras imágenes de Cayetano Rivera y Tamara Gorro: en el aeropuerto y volviendo de Dubái

Tamara Gorro ha roto su silencio tras salir a la luz sus foto con Cayetano Rivera a su vuelta del viaje a Dubái. La modelo que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha actualizado su perfil de Instagram tras días de inactividad y silencio para explicarle a su "familia virtual" cómo se encuentra y cómo está viviendo esta etapa de exposición mediática tras conocerse su relación con el torero.

La influencer de 39 años y el hermano de Fran y Kiko Rivera se han convertido en la pareja sorpresa de la temporada desde que se les pillara juntos en el aeropuerto, rumbo a los Emiratos Árabes con unos amigos íntimos.

En ese momento, todas las miradas iban a parar a Ezequiel Garay, que se convertía en el tercero en discordia. Mientras ellos disfrutaban de esta romántica escapada, él se encargaba de Sheila y Antonio, los hijos que tiene con la presentadora.

Aunque el exfutbolista ha asegurado que "mientras ella sea feliz" todo está bien, muchos creen que las fotos que ha compartido junto a sus hijos y las canciones de desamor que ha escogido para sus stories esconderían algún tipo de reacción velada.

Pero la que no se había pronunciado hasta el momento había sido Tamara Gorro, que ha roto su silencio a través de su perfil oficial de Instagram. Y lo ha hecho en un momento clave, tras la publicación de la primera foto junto a Cayetano Rivera. Con el mismo look que en esta primera imagen junto al torero (gorra, chándal gris y unas gafas de sol que después se ha quitado en un gesto de educación frente a su "familia virtual"), la creadora de contenido se ha sincerado con sus incondicionales.

"Se acabó", comenta, haciendo alusión a este viaje a Dubái que ha hecho junto a Cayetano Rivera. "Es el viaje que sabéis que yo siempre hago por mi cumpleaños. Lo primero que quiero deciros es que gracias... porque habéis comprendido esta desconexión que, de verdad, no era algo intencionado. Sí es verdad que tenía intención de desconectar un poquito, pero las fotitos sí que las quería publicar", ha reconocido.

Aun así, Tamara Gorro ha reconocido que lo que buscaba con esta escapada era paz mental, y lo ha encontrado. "Pero hay veces que alejarse de la realidad te aporta paz mental y eso es lo que buscaba... Pero, como siempre he hecho, si alguien tiene que saber algo de mí los primeros en saberlo seréis vosotros. Y, nada, voy a volver a casa y a empezar la rutina", ha comentado, soltando un gran suspiro.