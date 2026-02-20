Rocío Molina 20 FEB 2026 - 13:18h.

La influencer de 39 años ha tenido un gesto que ha sido interpretado como una muestra también de afecto hacia Cayetano Rivera

El antes y el después de Tamara Gorro, en fotos: sus retoques, evolución estética y de estilo

Compartir







Tamara Gorro ha dado un paso muy significativo en el actual momento en el que se encuentra. La que fuera concursante de 'Supervivientes' y anteriormente tronista en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hecho un movimiento en las redes que no ha pasado desapercibido. Tras toda la expectación que ha surgido su nuevo romance con Cayetano Rivera, todos los ojos están puestos en ella y ahora en el significativo acercamiento que ha tenido con Lucía Rivera, hija del torero y de Blanca Romero.

Mucho se está hablando del famoso viaje a Dubái de Tamara Gorro y Cayetano Rivera y de lo que la pareja podría estar viviendo en esta nueva etapa. En busca de primeras confirmaciones, la prensa trató de hablar con Lucía Rivera y esta era su respuesta: "¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti? Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está".

La postura de Lucía Rivera ha sido clara y ha optado por mantenerse ajena ante este tema y decir que ella está feliz con lo que a su padre le haga feliz. Sin embargo, ha habido un gesto de Tamara Gorro que ha sido interpretado como un acercamiento, aunque por ahora se desconozca si ambas han compartido tiempo juntas o han sido presentadas formalmente.

La influencer de 39 años ha tomado una iniciativa y ha dado un 'Me Gusta' a las últimas publicaciones de la modelo, dejando claro que la tiene presente y que ese gesto es un detalle cómplice que busca estrechar lazos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un movimiento que ha sido interpretado como una muestra también de afecto hacia Cayetano Rivera, su entorno y lo que más le importa. "Es una persona estupenda y un tío maravilloso. Tiene un corazón enorme. Te hace reír, te hace disfrutar", son las palabras con las que la creadora de contenido ha hablado abiertamente del hermano de Francisco Rivera, aunque también ha matizado que en ese viaje no estaban solos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pese a que Omar Suárez, amigo de Tamara Gorro, ha dicho que no todo está a favor y a que el entorno de "no les ve futuro", la realidad es que ambos tienen solo buenas palabras el uno del otro y estos gestos en redes resultan más importantes para saber cómo son los vínculos con la familia y