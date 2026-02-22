Equipo Outdoor 22 FEB 2026 - 10:00h.

La influencer y su prometido han acudido a la esperada prueba del menú de su boda: todos los platos y detalles que habrá en su gran día

Anna Ferrer Padilla cuenta qué es lo peor de la convivencia con Mario Cristobal, su futuro marido

La cuenta atrás ha comenzado para Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla y su prometido ya está inmersos en los preparativos de boda y, como no podía ser de otra manera, la gastronomía será uno de los pilares fundamentales. La pareja se ha desplazado hasta Sevilla tras seis horas de coche para disfrutar de la esperada prueba de menú. Acompañados por sus familias y su wedding planner. La influencer ha compartido un resumen de esta jornada en su perfil de Instagram donde ha desvelado los detalles y platos que degustarán sus invitados.

Antes de empezar la cata, la creadora de contenido se han centrado en la estética. Según ha confesado, Anna Ferrer Padilla, la elección fue rápida: "La elegimos literal en diez minutos". Han optado por una cristalería minimalista y una vajilla de aires andaluces con estampados en tonos azules y tierra. Así la mesa respira elegancia y tradición, reflejando el estilo personal de la pareja.

Pero si algo ha quedado claro es que los invitados no se quedarán con hambre. La fase más intensa de la prueba fue la de los aperitivos. Anna y Mario cataron nada menos que 24 bocados diferentes, de los cuales debían escoger 18 finalistas. Para no perder detalle, lo han anotado todo en una lista con sus respectivas puntuaciones para asegurar la mejor elección.

Entre los platos que han mostrado destacan propuestas vanguardistas y presentaciones muy cuidadas. Como un Tartar de lomito, uno de los favoritos de la creadora de contenido, situado en los puestos más altos de su ranking, y muchos aperitivos de diseño.

Tras el despliegue de entrantes, llegaron los platos fuertes. Entre las opciones destacan el solomillo con patatas rústicas y platos de hojaldre rellenos, ideales para un banquete nupcial. A pesar de confesar que estaban "a punto de reventar", la pareja no perdonó los postres. Anna, ante todo, ha admitido el papel clave de su organización: "Menos mal que estaba Ale, nuestra wedding planner, que nos ayudó a elegir".

Con la tripa llena y una sonrisa de oreja a oreja, Anna y Mario han dejado claro que su boda será una auténtica fiesta sobre todo para el paladar. A medida que el tiempo se agota, los preparativos están cada vez más cerrados y el sueño de su gran día, más cerca.