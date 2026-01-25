Antía Troncoso 25 ENE 2026 - 17:46h.

La hija de Paz Padilla se planta ante el 'hate' que recibe por su físico: "Horrorosa de hace tanta maldad, no una sonrisa"

Anna Ferrer Padilla habla de un problema de salud que arrastra desde el año pasado: "Vuelvo a estar fatal"

¡Anna Ferrer Padilla se planta ante el 'hate'! La hija de Paz Padilla se ha cansado de recibir a diario mensajes hirientes en los que critican duramente su aspecto físico. Ha sido un último mensaje que ha recibido, en el que una seguidora se metía con sus labios, la gota que ha colmado el vaso y que ha provocado que la influencer haya salido a defenderse en sus redes sociales respondiendo de manera tajante al odio.

La hija de Paz Padilla se encuentra disfrutando de unos días en la nieve junto a otros famosos e influencers como Anita Matamoros. Un viaje del que Anna está compartiendo numerosas imágenes y vídeos a través de sus historias de Instagram. En una de estas publicaciones, una de sus seguidoras ha cargado sin piedad contra ella, haciéndole comentarios muy ofensivos.

"Ponte labio superior. Estás horrorosa. No te favorece nada", comentaba esta seguidora, que también respondía a otra imagen de la influencer, en la que está salía muy sonriente, en la que le ponía: "No te rías así". Ante esto, Anna Padilla se ha pronunciado, compartiendo una captura de estos mensajes en la que contestaba tanto a esta seguidora como al resto de personas que la critican.

Anna Padilla: "Voy a seguir haciendo con mi cara, mi pelo y mi cuerpo, lo que me apetezca"

"He leído unos cuantos comentarios así y es que cada día es: "deja de ponerte pómulo", estás horrible", "deja de retocarte, qué fea" o "que arrugas tienes con tu edad, ponte botox", ponía la influencer, harta de recibir cada día este tipo de comentarios. Asimismo, Anna Ferrer Padilla puntualizaba: "¿Cuándo vamos a dejar de hablar del físico de otras personas? ¿Qué es eso de llamar fea a alguien porque sí?

"¿Podemos dejar que la gente haga lo que quiera? Siempre he sonreído así cuando estoy feliz de verdad y nada me gusta más. ¡Se acabó! Horrorosa te hace tanta maldad, no una sonrisa", añadía Anna Ferrer Padilla en esta captura en la que dejaba claro que no piensa dejar que los comentarios la afecten.

Más tarde y ante la preocupación de algunos de sus seguidores, Anna aclaraba lo sucedido: "Lo único que pretendo es lanzar el mensaje de dejar de opinar de los cuerpos ajenos. Evidentemente a mi me dan totalmente igual y voy a seguir haciendo con mi cara, mi cuerpo y mi pelo todo lo que me apetezca solo y únicamente porque me apetezca a mí". Además, agradecía el apoyo: "Gracias por vuestro mensajitos. Sois las mejores".