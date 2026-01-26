Equipo Outdoor 26 ENE 2026 - 10:00h.

La hija de Paz Padilla se abre y explica todo lo que le inquieta relativo a su próximo enlace con Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones ante su compromiso con Mario Cristóbal. La pareja, que anunció que pasará por el altar este mismo año, se enfrenta ahora a la verdadera preocupación de la cuenta atrás con los preparativos. Los nervios comienzan a estar presentes y la hija de Paz Padilla se ha sincerado con sus seguidores sobre lo que le inquieta relativo al enlace.

Lo que en un principio parecía un proceso bajo control, especialmente tras la gran emoción de descubrir los primeros bocetos de su esperado vestido de novia, se ha tornado de repente en una lista interminable de preparativos por resolver. Algo que ha llegado a bloquear a la influencer y le ha hecho volcar todas sus necesidades en sus redes sociales.

Aunque en su perfil oficial de Instagram solía decir que todo iba de maravilla, la hija de Paz Padilla con la libreta en la mano, ha confesado que la lista de cosas pendientes es extensa. Uno de los puntos más críticos a estas alturas es que la pareja aún no ha iniciado el papeleo administrativo, ni ha decidido dónde se casarán legalmente, si en Madrid o en Cádiz. Lo que sí tienen claro es que será una boda civil y que buscan a alguien de su máxima confianza para que oficie el acto. Una persona que tampoco está todavía decidida de entre todos los candidatos.

Pero los nervios no solo vienen por los papeles. Mientras la influencer ya tiene encaminado su look, Mario Cristóbal se encuentra en un punto de incertidumbre total, aún no sabe dónde se hará el traje ni qué estilo llevará. A esto se le suma la música, un elemento que Anna Ferrer Padilla considera vital pero que tienen totalmente aparcado: "No sé con cuánta antelación hay que decidir esto, pero ahora mismo no es una de nuestras prioridades", admite con naturalidad.

La lista sigue, y en cuanto a la decoración, aunque la empresaria tiene algunas ideas muy claras , todavía están buscando la agencia capaz de ejecutar su visión. Tampoco han lanzado la página web de la boda, esa herramienta fundamental donde los invitados consultan horarios, hoteles y, por supuesto, la gestión de los autobuses, una parte a la que la influencer se refiere como "aburrida" pero que es un auténtico quebradero de cabeza.

Los detallitos para los invitados están aún en el aire, tienen una idea en mente, pero su ejecución está resultando más complicada de lo previsto. Eso sí, no todo es incertidumbre. Hay una fecha marcada en rojo en su calendario, la próxima semana realizarán la prueba del menú.

A pesar del volumen de tareas pendientes, Anna Ferrer Padilla ha querido dejar claro que, aunque el caos parezca reinar en su agenda, ella está disfrutando del proceso, "Honestamente, no me agobio, creo que lo sacaremos todo", ha confesado. Eso sí, ha pedido directamente a sus seguidores que no la agobien a través de los comentarios.