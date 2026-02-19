Lidia González 19 FEB 2026 - 15:38h.

El creador de contenido va a realizarse un nuevo retoque estético: la fecha y el motivo

Alba Rodríguez, de ‘LIDLT’, al borde del ingreso hospitalario tras vivir un delicado episodio

Compartir







Jorge Cyrus se ha realizado una complicada intervención que llevaba mucho tiempo esperando y está compartiendo todo el proceso a través de sus redes sociales. John Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’, ha hablado con el influencer para conocer cómo se encuentra y, además, le desvela los siguientes retoques estéticos a los que va a someterse tras su operación. ¡Dale al play y descubre lo que le ha contado, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se ha realizado una cirugía ortognática más mentoplastia más septoplastia, una complicada intervención en la que ha corregido la mandíbula y el tabique nasal. El influencer confiesa que tiene “altibajos emocionales”, pero que está bien. A través de sus redes, hace partícipes a sus seguidores, ya que, su otra opción, era “llorar”.

PUEDE INTERESARTE Las palabras de Iván Rubio tras ser preguntado por su reconciliación con Ruth Basauri

El colaborador del videopodcast, que también ha conseguido la reacción de Andrea Duro a la maternidad de Úrsula Corberó, ha comunicado cuándo va a realizarse su próximo retoque estético: “No se lo va a poder hacer hasta verano”. John Kha desvela todos los detalles y explica el motivo por el que el influencer va a dar este paso.

Programa completo: El influencer cuenta los detalles de su intervención

John Kha se ha puesto en contacto con Jorge Cyrus para conocer, de primera mano, por todo lo que está pasando. El creador de contenido cuenta los detalles de su intervención y explica en qué ha consistido. El colaborador de ‘En todas las salsas’ pone sobre la mesa toda la información y cuenta qué es lo próximo que va a hacer. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!