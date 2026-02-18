Lidia González 18 FEB 2026 - 12:01h.

El influencer se muestra muy tajante tras su reconciliación con la extronista de ‘MyHyV’

Lola Mencía opina sobre la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio y la advierte sobre su ex

Iván Rubio anunciaba, hace tan solo dos meses, el fin de su relación con Ruth Basauri, algo que dejaba sin palabras a sus seguidores. Sin embargo, su romance ha dado un giro radical y se ha producido un acercamiento entre ellos. Ahora, el influencer se pronuncia tras ser preguntado por su reconciliación con la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. ¡Dale al play para descubrir sus palabras, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Tras su inesperada ruptura, el creador de contenido volvía a sorprender publicando una fotografía familiar en la que aparecía Ruth Basauri. John Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’, se ha puesto en contacto con él para conocer el estado de su relación con la influencer. Mucho se ha especulado sobre todo lo que ha sucedido entre ellos y él se muestra muy contundente con su respuesta.

Nicole Delgado no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar un episodio que vivió hace tiempo con Iván Rubio. La creadora de contenido cuenta el tonteo que tuvo con él y desvela todos los detalles. Además, después del polémico inicio de la relación del valenciano con Ruth, Nicole se muestra muy tajante contra ella: “Luego no quiero un mtmad llorando”.

John Kha ha hablado con Iván Rubio para conocer todos los detalles sobre el estado de su relación con Ruth Basauri. El creador de contenido se ha mostrado muy claro al respecto y su respuesta ha generado un auténtico debate en el plató. Además, Edi Insua y Violeta Crespo se sientan en el plató para actualizar cómo se encuentra su relación tras confesar que han acudido a terapia. ¡Dale al play y no te pierdas nada!