Lucía Sánchez se somete a un láser CO2: qué es y en qué consiste

Equipo Outdoor 22 FEB 2026 - 11:00h.

La ganadora de 'GH DÚO' se ha sometido a un láser CO2, uno de los procedimientos más potentes y efectivos de la medicina estética actual

Lucía Sánchez toma una importante decisión que marcará su futuro profesional: "Quiero cambiar el rumbo de mi vida"

Compartir







Lucía Sánchez, la que fuera ganadora de 'GH DUO', ha compartido con sus seguidores uno de sus secretos de belleza mejor guardados para conseguir una piel de porcelana. Esta vez, la influencer se ha sometido a un láser CO2, uno de los procedimientos más potentes y efectivos de la medicina estética actual.

Este tratamiento, basado en el uso de un láser con dióxido de carbono (CO2) es un sistema de rejuvenecimiento facial avanzado. A diferencia de otros tratamientos, este actúa emitiendo rayos de luz que penetran en las capas más profundas de la piel. Su objetivo principal es eliminar las capas dañadas de la piel para dar paso a una regeneración total.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recurrido a esta tecnología principalmente para eliminar manchas y cicatrices, rejuvenecer la piel y estimular la producción de colágeno. Y ha querido mostrar el proceso real, sin filtros, en sus historias de Instagram. Según ha explicado, el primer paso es una limpieza profunda de la zona para que, posteriormente, se realizen los disparos con el láser. La clave del éxito reside en la personalización, ya que la potencia del dispositivo varía según el tipo de piel de cada paciente.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez abre las puertas del cuarto de juegos de su hija: con cocina de madera y un rincón musical

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras la sesión, es normal que el rostro presente un enrojecimiento intenso, similar al de una quemadura solar, y una sensación de piel seca, pero nada de dolor. "No quise enseñar nada para que no os asustarais", ha confesado la creadora de contenido, consciente de que el aspecto durante los primeros días puede resultar llamativo, aunque ella ya conocía perfectamente los tiempos de recuperación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras completar el proceso, la gaditana se ha mostrado entusiasmada con el cambio. Ha asegurado que ha valido la pena pasar por esos días de "cara roja" para conseguir la luminosidad que ahora desprende.

Sin duda, tras este tratamiento y mostrando su cara natural y brillante con crema hidratante, Lucía Sánchez anima a sus seguidores a probarlo. "Me veo el aspecto más saludable", ha confesado satisfecha, insistiendo en que, pese al proceso de recuperación, el resultado final es inmejorable.