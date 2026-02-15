Antía Troncoso 15 FEB 2026 - 13:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta la importante determinación que ha tomado respecto a su futuro profesional

Lucía Sánchez sorprende al publicar una foto de cuando tenía 16 años: "Lo que estoy encontrando"

Compartir







¡Lucía Sánchez tiene una nueva meta! La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de tercera edición de 'GH DÚO' ha comunicado, a través de sus redes sociales, la importante decisión que ha tomado y que marcará su futuro profesional. La influencer explica que, tras un batacazo laboral, ha sentido la necesidad de dar un giro radical a su vida. ¿De qué se trata? ¡Descúbrelo en esta noticia!

Desde que se dio a conocer en la televisión, en el año 2021, durante su participación en 'LIDLT 3', en la que entró con su pareja por aquel entonces, Manuel González, actual participante de 'GH DÚO', Lucía Sánchez ha continuado su trayectoria en la televisión como colaboradora en ediciones posteriores de este mismo programa u otros como 'Los vecinos de la casa de al lado'. También, la influencer participó en 'GH DÚO', donde consiguió alzarse con la victoria.

Tras más de cinco años labrando su carrera laboral en la pequeña pantalla, Lucía Sánchez ha tomado una importantísima e inesperada determinación que supondrá un antes y un después en su futuro profesional. Una decisión que ha explicado en profundidad a sus seguidores en sus redes sociales, en donde ha contado el motivo que le ha llevado a decidir esto y cómo afronta este nuevo reto en su vida.

La importante decisión de Lucía Sánchez

Fue a través de su cuenta de TikTok donde Lucía Sánchez comunicó oficialmente su decisión: "Ya sabéis que soy una caja de sorpresas", comenzaba diciendo, antes de explicar el motivo por el que se ha embarcado en este nuevo reto profesional: "Cada vez que tengo un batacazo, quiero cambiar el rumbo de mi vida. He tenido un pequeño batacazo y mi cabeza hizo clic".

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez abre las puertas del cuarto de juegos de su hija: con cocina de madera y un rincón musical

"Tengo una amiga que la año pasado se sacó las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25. Me vi reflejada en ella, somos las dos peluqueras. Y dije: "Si ella se la ha podido sacar, yo a lo mejor también puedo". Pensé en mi profesión frustrada de cuando era pequeña, una profesión que a mi me gustaba, pero terminé cogiendo otro camino del que estoy orgullosa. Me encanta ser peluquera, pero es muy sacrificado".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me ha pasado esto porque yo me tengo que meter a la universidad", contaba Lucía. "Me puse manos a la obra. Contacte con el profesor que había preparado a mi amiga, me dio los libros y ahí estoy preparándome la prueba de acceso para la universidad", desvelaba la influencer, que dejaba en el aire la carrera que quiere estudiar: "No os lo voy a decir hasta que no apruebe"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así se prepara Lucía Sánchez las pruebas de acceso a la universidad

Desde que tomó esta importante decisión, Lucía Sánchez está esforzándose al máximo para aprobar las pruebas de acceso, ya que los exámenes son en abril: "He empezado a principios de febrero y voy un poco justa, pero le estoy echando 4 horas diarias. Si no me lo saco que no sea porque no he hecho nada. Lo voy a intentar y si no me sale no me voy a frustrar, ya con más calma me preparo para el año que viene".

"Estoy motivada en que este año me lo voy a sacar", afirmaba Lucía Sánchez antes de mostrar las asignaturas a las que se va a presentar: Lengua castellana, comentario de texto, lengua extranjera (portugués), matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y economía. También explicaba cómo se está organizando: "Estoy dando clases todos los días, hasta los domingos. Estoy reventada, pero no pasa nada, prefiero estar reventada hasta abril y que me salga bien y poder meterme en la carrera que quiero".

"Tengo mente positiva. Me siento muy bien, muy realizada, muy contenta y voy a seguir adelante", explicaba Lucía. Además, la influencer aclaraba que aunque quiera tomar este nuevo rumbo, no va a abandonar su trabajo en redes: "No os abandono. Seguiré en redes, por supuesto, eso es lo que mantiene a mi familia".