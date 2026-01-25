Equipo Outdoor 25 ENE 2026 - 09:00h.

Lucía Sánchez, ganadora de 'GH DUO', ha enseñado por primera vez cómo ha quedado el cuarto de juegos de su hija Mía, de 3 años

Lucía Sánchez, ganadora de 'GH DUO', ha compartido en primicia con sus seguidores en su perfil de Instagram, cómo ha quedado el cuarto de juegos de su hija Mía, de 3 años. Lejos de ser un espacio sobrio, la habitación es una explosión de color, creatividad y, sobre todo, mucha diversión.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' está atravesando una etapa de plenitud y eso se nota en cada rincón de su casa. Nada más cruzar la puerta, lo primero que salta a la vista es el "adorable", como la propia influencer lo califica, escritorio con estructura de casita. Este rincón cuenta con sillas de madera a medida para la pequeña, donde organiza sus bolígrafos y cuadernos junto a sus muñecas favoritas.

Un rincón para la pequeña chef de la casa

Otro de los grandes protagonistas es una espectacular cocinita de madera blanca. La de Cádiz nos cuenta que es allí donde Mía le prepara desayunos, que según bromea la influencer, se tiene que tomar una y otra vez sin rechistar. "Aquí todo cuesta 16 euros", comenta la gaditana entre risas mientras muestra el carrito de la compra rosa.

Entre tacones de princesa y notas musicales

Y para que la pequeña pueda sacar a relucir su faceta de artista, la habitación cuenta con un completo rincón musical compuesto por un piano rosa, una guitarra y un karaoke profesional. Según confiesa Lucía entre risas "el volumen retumba en toda la urbanización". Pero son los encargados de poner banda sonora a las tardes de juego.

Como buena mini-influencer, el estilo tampoco falta. La expareja de Manuel González ha organizado una envidiable colección de tacones de princesas Disney que Mía adora lucir por toda la casa. Un taconeo que, seguramente, también note algún que otro vecino.

Y para completar este paraíso infantil, no podía faltar una casita de juguetes que, según explica la creadora de contenido, irá amueblando poco a poco. Aunque para la pequeña Mía es un proyecto emocionante, para la madre no parece serlo tanto.

A pesar de la gran cantidad de juguetes, la habitación destaca por una organización impecable. La exparticipante de 'GH DUO', está inculcando a Mía la importancia de recoger después de cada aventura, aunque admite con naturalidad que, a veces, le toca dar un último repaso cuando la niña ya está dormida para que el cuarto luzca perfecto al día siguiente.

Con este esperado room tour, Lucía Sánchez no solo demuestra que su hija tiene un nuevo rincón favorito, sino que también aprovecha para responder a las críticas. Lejos de los comentarios que aseguraban que la pequeña no usaría este espacio, la realidad es que Mía disfruta al máximo de cada metro cuadrado de su cuarto.