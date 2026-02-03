Natalia Sette 03 FEB 2026 - 09:03h.

La ganadora de 'GH DÚO' desvela su apariencia física con una foto muy cambiada de cuando era una adolescente

Lucía Sánchez habla de su nuevo novio tras salir a la luz su relación: la identidad de su pareja

Lucía Sánchez ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con una publicación de lo más inesperada. La ganadora de 'GH DÚO' se ha sumado a uno de los ‘trends’ más comentados del momento en redes sociales: rescatar fotos antiguas y compartirlas públicamente. Sin embargo, la influencer ha ido mucho más atrás en el tiempo y enseña como era con 16 años.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, Lucía ha compartido una fotografía de cuando apenas tenía 16 años y era todavía una adolescente. “Lo que estoy encontrando”, ha escrito junto a la imagen. En la instantánea, la gaditana aparece junto a una amiga muy especial, que sigue formando parte de vida, y a la que no ha dudado en etiquetar. Es increíble todo lo que ha cambiado la influencer con el paso del tiempo.

Actualmente existe una moda en redes de compartir fotos del año 2016, pero ella se ha venido arriba revisando la galería y ha publicado esta divertida foto que tiene más de 10 años. En la instantánea vemos un Lucía con el pelo oscuro y por el hombre. El corte típico que se llevaba en esos años y con una pashmina blanca con volantes en su cuello.

Su amiga, Sara Rendo, se ha animado también a participar y ha subido otra fotografía antigua, bromeando con el exceso de nostalgia. “Allá por el 201… me he venido arriba con el trend”, ha escrito en sus ‘stories’. Lo que claramente se aprecia, es que la sonrisa de la ganadora de 'GH DÚO' no ha cambiado. Con este tipo de publicaciones, Lucía Sánchez demuestra una vez más que no tiene miedo a mostrarse tal y como es, sin filtros ni poses forzadas y eso es lo que más le gusta a todos sus seguidores de ella.