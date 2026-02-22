Equipo Outdoor 22 FEB 2026 - 18:00h.

Un año después, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido compartir la experiencia definitiva de su injerto de cejas

Marina García estalla contra todos aquellos que la comparan con Rocío Osorno: “Dejadme en paz de una vez”

Compartir







Marina García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha decidido compartir con sus seguidores la experiencia definitiva sobre su injerto de cejas. Un año después de poner rumbo a Estambul para transformar su mirada, la influencer ha hecho balance de los resultados, aportando detalles y dando un aviso para quienes estén considerando este procedimiento.

La novia de Jesús Sánchez decidió dar el paso tras años de lucha por recuperar su vello facial. La sevillana confiesa que en su juventud sucumbió a la moda de las cejas extremadamente finas. "Intenté arreglarlo, pero nunca volvieron a ser las mismas", ha admitido con el tiempo.

Más tarde, se sumó a la tendencia del microblading, pero el paso del tiempo y la exposición al sol hicieron que la tinta adquiriera un tono antinatural. Al intentar eliminar el tatuaje con láser, aparecieron calvas donde el vello dejó de crecer definitivamente.

PUEDE INTERESARTE Marina García revela sus cuatro deseos para el 2026: salud para su tata y sus planes de boda con Jesús Sánchez

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ante esta situación, buscó una solución permanente en una clínica de Estambul. "Con todo mi papo me planté en Turquía para hacerme este tratamiento", ha confirmado la que fuera amiga íntima de Lucía Sánchez.

Sobre el proceso, ha aclarado que no es doloroso gracias a la anestesia, aunque sí puede resultar "desagradable". Además, es largo, ya que dura un total de 6 horas, tres por cada ceja con un descanso intermedio, y tiene un precio de 1.500 euros, con los gastos de estancia y vuelos aparte.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Consiste básicamente en extraer folículos de la zona posterior de la cabeza, dejando una cicatriz imperceptible, para implantarlos uno a uno en las cejas. Marina advierte que, tras la operación, es normal sufrir una hinchazón evidente en el rostro, sobre todo durante los primeros días, pero que desaparece por completo una vez que baja el proceso inflamatorio.

La creadora de contenido subraya que este proceso requiere mucha paciencia. "Hasta que no pasa un año no te terminas de ver bien", ha asegurado. Aunque está encantada con el resultado, es tajante con sus recomendaciones. Sólo lo aconseja en casos de alopecia o micropigmentaciones desastrosas. "Si ya tienes buena base y solo buscas la perfección, mejor no te metas en ese lío", ha manifestado.

Además, revela el detalle más curioso del postoperatorio, la naturaleza del pelo implantado. Al ser vello extraído del cuero cabelludo, los folículos mantienen su ritmo de crecimiento original. "Tendrás que recortártelas todas las semanas, el pelo crece al mismo ritmo que el de la cabeza", ha explicado. Esto obliga a tener maña con la tijera y la pinza de forma constante para evitar que las cejas crezcan sin límite y luzcan descuidadas.

Un año después, Marina García está muy satisfecha con el resultado tras haber aprendido a manejar sus nuevas cejas. Sin embargo, advierte a sus seguidores de que, antes de dar el paso, deben ser muy conscientes de a qué se van a someter, teniendo en cuenta su experiencia y recomendaciones.