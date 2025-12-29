Equipo Outdoor 29 DIC 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela sus deseos para 2026 mientras recrea un maquillaje perfecto para estas fechas

Lluvia de críticas a Marina García por decorar su árbol de Navidad con "papel higiénico"

Compartir







El nuevo año está a la vuelta de la esquina y Marina García ya ha comenzado la cuenta atrás para darle la bienvenida. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido compartir con sus seguidores un vídeo donde desvela sus cuatro deseos fundamentales de cara al 2026, mientras muestra, paso a paso, un maquillaje perfecto para estas fechas.

Lejos de pedir cosas materiales, la novia de Jesús Sánchez ha priorizado lo que de verdad importa. Su primer y principal deseo ha sido de carácter familiar, confesando que su mayor anhelo es que los médicos den con un diagnóstico para su 'tata', la hermana de su madre, que "está muy malita" y "no saben la enfermedad que tiene", que atraviesa un momento complicado.

En el plano personal, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sigue enfocada en construir su propia casa junto a su pareja. Quieren encontrar, de una vez por todas, el terreno perfecto, algo que parece estar resistiéndose más de lo esperado. A esto se suma su ambición profesional, como mujer 'persistente' que se define, su tercer deseo es seguir trabajando y creciendo al mismo ritmo que hasta ahora, aportando siempre cosas positivas en cada proyecto.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El momento más espontáneo ha llegado con su cuarto deseo. Entre risas y con mucha picardía, Marina ha lanzado al aire la posibilidad de que Jesús Sánchez le pida matrimonio después de haber superado la crisis que han tenido este año, aunque inmediatamente después se ha retractado con humor "Eso será y cero", ha exclamado, para dejar claro, entre bromas, que de momento no se ve pasando por el altar.

El maquillaje realizado durante el vídeo no es solo un complemento, sino el hilo conductor de sus confesiones. Con un acabado natural y luminoso, ha resaltado su mirada con productos de alta gama. Para lograr esa piel impecable pero ligera, la sevillana ha apostado por una base de textura fluida y acabado luminoso. Ha jugado con una paleta de sombras en tonos tierra y rosados para aportar una profundidad natural a sus ojos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A sus seguidores les ha encantado esta confesión tan natural, destacando lo humana que se siente Marina García al compartir preocupaciones tan comunes como la salud de un familiar o el sueño de un hogar propio. Sin duda, una forma muy auténtica de inaugurar el 2026 y a la vez práctica con este tutorial de maquillaje.