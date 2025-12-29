Marina García estalla contra todos aquellos que la comparan con Rocío Osorno

Natalia Sette 29 DIC 2025 - 18:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' llega a su límita y explota contra todas las personas que dicen que se copia de Rocío Osorno

Marina García desvela una extraña secuela que le ha quedado tras quitarse los implantes mamarios

Marina García ha llegado a su límite y estalla contra todos aquellos que la comparan constantemente con Rocío Osorno. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva recibiendo mensajes que la acusan de copiar el estilo, los gestos y hasta la forma de posar de la conocida influencer y diseñadora sevillana. Cansada de leer siempre lo mismo, ha decidido responder por fin alto y claro.

Aunque lleva tiempo intentado tomarse con filosofía todas las críticas que recibe, ha llegado un punto en el que no puede más y da un paso al frente para dar su opinión. “Llevo dedicándome a las malditas redes sociales 5 años, leo este comentario desde entonces, como si yo intentara robar la identidad a otra persona”, comienza diciendo bastante molesta. La novia de Jesus Sánchez está harta de que todo su contenido quede manchado por las sospechas de plagio.

Marino no tiene reparo en admitir que siente una profunda admiración por Rocío pero niega rotundamente que imite su contenido. “Admiro a Rocío y la sigo desde hace años, pero jamás imitaría hasta los gestos de otra persona, es absurdo, no sabría imitar tanto a alguien”, aclara tajante. La sevillana deja claro que no copia nada porque además, no tiene el tiempo ni las ganas para ponerse a analizar en profundidad el trabajo de otras compañeras.

El enfado de Marina es evidente y sus palabras así lo corroboran. “Ya me jodería, de verdad, estáis aburridos, y con ganas de enfrentar a mujeres (para no variar). Soy así de siempre, mis gestos, mi cara, mis cortes de pelo, y enseñando looks que sé que les interesa a mis seguidoras y son asequibles para ella, fin, no hay más”, suelta la influencer. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comenta que no es la primera vez que le hacen esto y que Rocío no ha sido la única con la que la han comparado.

Los comentarios que han llevado a Marina García al límite

Solo hace echar un ojo a sus últimas publicaciones para ver los comentarios que han llevado al límite. “Ay Dios mío es clavada a Rocío Osorno. Un calco. Los gesto de los reels cuando presenta looks, el pelo, la forma de vestir, todo”, le escribía una usuaria. Y no es la única, muchos otros internautas piensan lo mismo. “Eres la versión cutre de Rocío Osorno”, le comentaba otra persona.

Mucha gente repite lo mismo: Marina copia el estilo, los gestos y los looks de Rocío Osorno. Tras mucho tiempo leyendo lo mismo, la sevillana no ha podido más y ha explotado duramente a través de su perfil de Instagram. “Por favor dejad vivir en paz de una pu.. vez”, sentencia la influencer esperando que los críticas y las comparaciones paren de una vez.