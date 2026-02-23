Tadeo, de 'La isla de las tentaciones', rompe su relación con Sthefany: "He colapsado, ya no puedo sostener esto"
El exparticipante de 'LIDLT' ha roto con Sthefany por su salud mental y la toxicidad de la relación
La pareja de 'La isla de las tentaciones' habían ampliado la familia juntos
Tadeo ha anunciado que ha roto su relación con Sthefany. El participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una publicación a través de su perfil oficial de Instagram en la que hace público el final de su noviazgo tras cuatro años de relación y los planes de una boda que habían quedado paralizados. La ruptura, que ha sorprendido a sus seguidores, ha sido decisión tomada por el sevillano, que ha explicado el motivo, apelando a su salud mental y la toxicidad del vínculo.
En un mensaje que los fans de 'LIDLT' le han agradecido por su sinceridad y su vulnerabilidad, el de Utrera ha detallado que necesitaba priorizar su paz y su salud mental, a pesar de lo mucho que sigue queriendo a la joven de origen cubano. Esta situación le ha hecho llegar a un punto de colapso emocional que, entre otras cosas -como la toxicidad y las actitudes que habían normalizado-, han sido el motivo de la ruptura.
"Es extraño escribir estas palabras después de cuatro años en los que hemos vivido prácticamente una vida entera juntos. Hemos pasado por momentos que jamás olvidaré. Contigo aprendí cosas que no habría aprendido de ninguna otra manera. Y por eso duele tanto aceptar lo que estoy escribiendo...", ha comenzado expresando el andaluz.
Tadeo asegura que sigue queriendo a Sthefany y que eso es "lo más difícil de todo". "No me voy porque no sienta nada, ni porque lo nuestro no haya sido importante. Me voy porque te quiero y porque me quiero, y porque lo que somos ahora nos está haciendo daño. Hemos cruzado demasiados límites. Hemos normalizado palabras, actitudes y dinámicas que nos han ido desgastando. La toxicidad se fue convirtiendo en el pilar de la relación", reflexiona.
El creador de contenido cuenta que su relación se había convertido en una "lucha constante" y que aunque han "intentado arreglarlo muchas veces", eso les ha dejado "más cansados, más rotos", asegura. "Yo he colapsado. Emocionalmente ya no puedo sostener esto. Y aunque mi corazón todavía te elige, mi salud mental y mi paz necesitan que tome una decisión distinta. Amar a veces también es saber soltar, incluso cuando no quieres hacerlo", expresa Tadeo.
"No quiero que te quedes con lo malo. Lo nuestro fue real. Me llevo lo bonito, lo que sí funcionó, lo que me hizo crecer. Ojalá algún día podamos recordar esto sin dolor, con cariño y con gratitud por lo que fuimos. Quererte no es suficiente si estar juntos nos destruye", concluye el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que ha decidido poner punto y final a su relación con Sthefany tras cuatro años de noviazgo.