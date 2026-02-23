Natalia Sette 23 FEB 2026 - 12:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo se encuentra a pocos días de pasar por quirófano para quitarse parte del útero

Fani Carbajo responde a las críticas recibidas tras mostrar su abdomen postparto

Fani Carbajo está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se encuentra a punto de pasar por quirófano tras el complicado diagnóstico que recibió hace unos meses. La influencer tiene el VPH 16 , un tipo de alto riesgo de lo más comunes del papiloma humano,

La que fuera participante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones' concedió una entrevista para Europa Press después de acudir al multitudinario cumpleaños de Gloria Camila . La madrileña quiso distraerse y dejar de pensar por un momento en lo que viene y disfrutar de la fiesta junto a sus amigos. “Estoy bastante nerviosa. Hoy me lo han notado mucho”, ha comenzado diciendo a los periodistas.

“La semana que viene me opero, en el legrado van a ver si la lesión ha subido más o no”, ha explicado. La intervención consistirá en retirar tejido afectado para frenar el avance de las células precancerígenas que le detectaron en la última revisión. “Me quitan un cacho de útero para quitarme las células cancerígenas”, ha contado.

Fani ha querido volver a detallar su diagnóstico para que se entienda la gravedad: “El virus del papiloma tiene varios números, la mía es la cepa 16 y el cuerpo no la elimina y encima deriva en células cancerígenas y puede derivar en cáncer de útero o garganta”. Según explica, en apenas un año la situación ha evolucionado de forma preocupante. “En un año se han desarrollado, por eso hay que operarme ya porque no saben cómo está atacando a mi cuerpo”, ha asegurado.

Fani Carbajo habla de la posibilidad de ser madre en el futuro

La influencer desvela que los especialistas le han planteado una opción más drástica de tratamiento pero ella, por ahora, no quiere dar ese paso. “Me han recomendado quitarme el útero entero pero quitarme una parte más importante, que es lo que da vida…”, ha dicho sincera. Aunque reconoce que no sabe si tendrá más hijos, es algo que se ha planteado.

“Me gustaría darle un futuro hermano a Victoria”, ha confesado. A pesar de todo, su único desea es claro: “Lo único que quiero es que me quiten esto ya y me den los resultados”. Fani Carbajo afronta esta intervención con la esperanza de dejar atrás esta etapa y centrarse en lo verdaderamente importante: su salud y su familia.