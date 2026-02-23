Lorena Romera 23 FEB 2026 - 11:44h.

Última hora sobre el estado de salud de Gemeliers tras la brutal agresión a la salida de una discoteca

Brutal agresión a Gemeliers a la salida de una discoteca: "Están ambos en el hospital, y sus novias también"

Los cantantes Daniel y Jesús Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, se encuentran recuperándose tras un violento episodio ocurrido este fin de semana. Lo que "iba a ser un día especial", celebrando su 26º cumpleaños, terminó convirtiéndose "en una pesadilla", tal y como citan en el comunicado que se ha emitido a través de sus redes sociales. Un escrito en el que ofrecen la última hora sobre el estado de salud de los exconcursantes de 'GH VIP'.

El comunicado en cuestión lo escribe su Juan Carlos Oviedo, hermano de Daniel y Jesús, que, junto a sus novias, recibieron una "brutal agresión" a la salida de la discoteca en la que celebraban su cumpleaños. "Estaban esperándoles fuera con insultos homófobos. preparados con un arma como es el spray de pimienta", narraba en 'Fiesta' el hermano de los cantantes.

"Ayer fue el cumpleaños de mis hermanos y lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla. Sufrieron una gran agresión que ya está en manos de la policía, a quienes también queremos agradecer su trabajo y su rapidez. La investigación está en marcha y ya se cuenta con información clara sobre los responsables", precisa el hermano de Gemeliers, que ha querido agradecer "por todos los mensajes, cariño y apoyo" de estas últimas horas.

Última hora sobre el estado de salud de Gemeliers

También, ha aprovechado para dar las gracias a los periodistas y a los medios por "el respeto, la comprensión y el trato en un momento tan delicado". "Como representante familiar, quiero contar que ellos ya están bien y descansando", señala, aportando la última hora sobre el estado de salud de Daniel y Jesús, que, al igual que sus novias, ingresaban en el hospital Gregorio Marañón tras la brutal agresión.

"Seguiré atendiendo a los medios con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca y, ojalá, no le pase a nadie más. Cuando se encuentren con más fuerza, hablarán ellos con la cercanía y el respeto de siempre. Gracias, de verdad", concluye el hermano de Gemeliers en este comunicado.