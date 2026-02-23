Todos los detalles del 30 cumpleaños de Gloria Camila en 'El tiempo justo'

Gloria Camila rompe a llorar tras hablar de la situación con su ex, Álvaro García, y Manuel Cortés: "Llevo dos semanas saturadísima"

Gloria Camila ha confirmado públicamente su reconciliación con Álvaro García coincidiendo con una fecha muy especial: el día en que ambos cumplían años. La celebración, organizada en Madrid, estuvo ambientada con una original temática inspirada en Wall Street. “Me lo pasé increíble, fue una fiesta superguay, con una temática increíble. Todos se curraron el look”, explicó la protagonista, que destacó que cada invitado interpretó un personaje distinto.

En la fiesta no ha faltado ninguno de los seres queridos de la colaboradora, desde su padre, José Ortega Cano, hasta su hermano, José Fernando. Además, hubo otros invitados y una sorpresa que Gloria Camila no se esperaba.

La gran sorpresa de la noche

Aunque durante la fiesta se bromeó con su soltería, la realidad dio un giro inesperado. Álvaro García apareció por sorpresa tras recorrer siete horas desde Cádiz para estar presente en el cumpleaños. “Yo no vi redes, no tenía teléfono, y apareció en la puerta”, confesó Gloria Camila.

La sorpresa fue total. No solo estaba invitado: llegó sin avisar y terminó soplando las velas junto a ella. “Nos fuimos a celebrarlo juntos, hemos soplado la vela juntos”, confirmó entre sonrisas, dejando claro que la reconciliación es un hecho.

Cuando le preguntaron directamente si esa fecha marcaba el inicio oficial de esta nueva etapa, la respuesta fue clara y contundente: “Yo estoy donde quiero estar y con quien quiero estar”. Además, reconoció que ese día podría ser la "fecha oficial" para considerar la reconciliación entre ambos.

Una noche familiar y muy especial

La fiesta también sirvió para ver a José Ortega Cano en uno de sus mejores momentos. Según relataron los presentes, cantó, bailó y disfrutó “sanísimamente” de la noche. Gloria Camila destacó que alejarse del ruido externo y vivir sin preocuparse por las críticas ha sido clave para este momento de estabilidad: “El estar alejado de todo y que no te importe tanto lo que diga el exterior, y vivir lo que tú quieras y con quien quieras, hace mucho”.

Mientras tanto, en redes sociales, Álvaro García había compartido un mensaje en el que aseguraba que viviría su cumpleaños “desde el sosiego y la tranquilidad”. Lo que nadie imaginaba es que esa tranquilidad acabaría en una aparición sorpresa en plena fiesta madrileña.

Tras meses de altibajos y rumores, la pareja vuelve a apostar por su historia. Y lo hace sin esconderse. La imagen de ambos soplando las velas juntos en su 30 cumpleaños ya se ha convertido en el símbolo de una reconciliación confirmada que, según todo apunta, llega en uno de los momentos más felices para Gloria Camila. Porque, como ella misma dijo al comenzar la noche: “La vida hay que celebrarla siempre, sobre todo cuando uno está viviendo un buen momento”. Y este, sin duda, lo es.