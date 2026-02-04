La socialité explota en directo en 'El tiempo justo' y hace un llamamiento: "Me gustaría sacar de la ecuación a Álvaro"

Exclusiva | Leticia Requejo destapa la conversación de Manuel Cortés y Gloria Camila sobre su relación: "Él le pidió oficializar lo suyo"

Compartir







Gloria Camila no puede más. La socialité ha roto a llorar en 'El tiempo justo' al hablar de la situación con su expareja, Álvaro García, y Manuel Cortés, con quien habría tenido 'affaire'. "Quiero dejar ya de verdad de tener que estar justificándome, no he hecho nada que nadie haya hecho en su vida", comparte a lágrima viva en directo.

La hija de 'La Más Grande' ha compartido que Manuel Cortés le ha pedido "disculpas" por haber subido el 'storie' de una imagen de Venecia tras hablar ella de su viaje a la ciudad italiana con su expareja -con quien estaría reencontrándose como afirmó ya en el programa de Telecinco-. "Quiero zanjar el tema, porque me cansa. Todos los días tengo que estar justificándome, mirando por uno, por otro y por mí. Ya está", insiste la colaboradora de Telecinco.

"Estoy mal de verdad"

Gloria Camila asegura que el hijo de Raquel Bollo sabía "que no debería haberlo hecho" porque "se ha generado algo que ni él sabía que se iba a generar". "Se ha aclarado y ya está. Le deseo lo mejor a Manuel y que todo lo que venga sea bonito. Llevo dos semanas saturadísima, estoy mal de verdad", comparte en directo.

Jorge Borrajo, al escuchar a la televisiva, señala algo que le ha sorprendido de la cuestión. "Me ha llamado la atención que Manuel no es un tipo que busque el foco", le decía. Gloria Camila también daba detalles de la posición de su expareja, el cantante Álvaro Gacía, en esta situación.

La socialité ha hecho un llamamiento para que el artista no tenga protagonismo. "Siempre está Álvaro metido en medio con una historia y otra que no es suya. Me gustaria sacarle de la ecuación porque está centrado en su musica", afirma.