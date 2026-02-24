El 24 de febrero de 1981, Buckingham anunciaba el compromiso del entonces heredero al trono británico y Lady Diana Frances Spencer

El rey Carlos III y Diana de Gales no son los únicos: los otros matrimonios 'royals' que acabaron en ruptura

Este martes, 24 de febrero, y con toda la atención centrada en la familia real británica tras el escándalo de Jeffrey Epstein relacionado con el expríncipe Andrés, se cumplen 45 años de la pedida de matrimonio del rey Carlos III, entonces heredero al trono británico, a Lady Diana Frances Spencer.

Ella era una joven aristócrata prácticamente desconocida para el público de tan solo 19 años y llevaba poco tiempo junto al hijo de la reina Isabel II cuando tuvo lugar la propuesta. Y aunque la pedida se produjo en privado el 3 de febrero de 1981 en el Castillo de Windsor durante una cena, no fue hasta el 24 de febrero cuando el Palacio de Buckingham lo anunció oficialmente.

El anuncio

En un comunicado, se informó: "Con el mayor placer, la Reina y el Duque de Edimburgo anuncian el compromiso matrimonial de su querido hijo el príncipe de Gales con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer y la honorable señora Shand Kydd".

La pareja posó ante los fotógrafos en los jardines del palacio: ella llevaba un traje azul cobalto y un anillo de compromiso con un gran zafiro de Ceilán rodeado de diamantes, que se convertiría en un icono y que, ahora, luce Kate Midldeton en eventos de gran envergadura.

En la rueda de prensa Carlos III explicó que le había pedido matrimonio antes de un viaje a Australia y que Diana había aceptado sin dudarlo. Diana, tímida ante las cámaras, sonrió y dijo que no había tenido "la menor duda" de aceptar.

En la entrevista conjunta con la BBC que siguió al anuncio, cuando un periodista les preguntó si estaban enamorados, Diana respondió: "Por supuesto", mientras que Carlos pronunció la frase que años después reflejaría la incomodidad de ese momento: "Lo que sea que el amor signifique".

Pero más allá de la nota oficial, lo cierto es que en esos momentos la joven pareja era prácticamente desconocida para los británicos, y los medios, sobre todo los de Reino Unido, se volcaron en ella de inmediato. Millones de personas en todo el mundo siguieron los detalles con fascinación mientras esperaban la boda real, que finalmente se celebró el 29 de julio de ese mismo año.

Ya se sabe cómo acabó la historia. Se divorciaron oficialmente en 28 de agosto de 1996, poniendo fin a 15 años de matrimonio. Tan solo un año después, la madre de los príncipes Guillermo y Harry perdía la vida el 31 de agosto de 1997 a los 36 años tras un trágico accidente automovilístico en el túnel del Alma en París, Francia.

El deseo de Isabel II

Pero un detalle que a lo largo de estos años ha pasado desapercibido y ahora, coincidiendo con el aniversario de la pedida, ha vuelto a resonar, es el desconocido deseo de la reina Isabel II sobre Lady Di que involucraba directamente a su hijo menor, Andrés.

En 2024, la autora Ingrid Seward desveló en su libro, 'My Mother And I', que la difunta soberana habría preferido que Diana no se casara con Carlos, sino con Andrés.

"La Reina se preguntaba si alguien tan joven podría diferenciar entre el hombre y el príncipe. Y no pudo evitar pensar que la chica Spencer se adaptaría mucho mejor a su hijo menor, Andrés", escribía en su obra la editora jefe de la revista 'Majesty' y una de las escritoras más respetadas en asuntos relacionados con la familia real británica.

Seward afirma que Isabel II, con su típica intervención de "abuela", llegó a invitar a Diana y Carlos a pasar unos días en Birkhall para conocer mejor a Diana, pero que en privado hasta llegó a considerar que Andrés sería un mejor marido para ella por su personalidad más liviana y su cercanía en edad con la joven aristócrata -el ya 'exroyal' tenía tan solo un año más que ella, mientras que el actual monarca tenía 13 años más que Lady Di-.

Cuando Lady Di falleció, Andrés Mountbatten-Windsor todavía no había empezado a mantener contacto con Epstein, con quien años después terminó envuelto en distintos escándalos sexuales, provocando un serio daño para la Corona que, ahora, más que nunca, está pagando.

La publicación de documentos filtrados del delincuente sexual por parte del Departamento de Justicia estadounidense ha obligado a Buckingham a retirarle sus títulos, mientras que las autoridades ya han procedido con su detención a la espera de encontrar pruebas contundentes que demuestren su mala conducta durante su cargo público como enviado comercial de Reino Unido.