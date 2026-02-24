Docentes del CEIP Josefina Carabias han podido ver una “mejora en las relaciones entre iguales" con los patios inclusivos

MadridLos patios inclusivos están ocupando cada vez más espacio en los colegios de toda España, los terrenos hormigonados donde el fútbol era el protagonista y el resto del alumnado quedaban arrinconados a zonas reducidas está evolucionando a un lugar en el que los escolares comparten, con menos conflicto, el sitio del recreo.

Centros escolares de distintas comunidades están implantado este modelo que satisface las necesidades de la gran mayoría del alumnado gracias a talleres, juegos, deportes alternativos y diferentes actividades lúdicas en la que todos están incluidos.

Desde el colegio de la sierra madrileña C.E.I.P. Josefina Carabias, donde participa en el proyecto enmarcado dentro de la ADENDA II desde hace tres años, han explicado a Informativos Telecinco cómo surgió y los resultados que han podido observar entre sus alumnos tras adherirse a la iniciativa.

Los responsables del centro reconocen que el “proyecto nace de las necesidades detectadas en la observación directa que hace el profesorado del alumnado en su tiempo de patio”. Entre esas carencias vieron cómo el “monopolio de deporte, con el fútbol como precursor” generaba “malestar en los alumnos que no les gusta” por lo que se instauró “un sistema de rotación por curso y días de la semana con normas establecidas por ellos”.

“Escolares solos en el tiempo de recreo o alumnos con dificultades en habilidades sociales y relación con sus iguales” fue otra de las observaciones que realizaron los docentes y a las que había que buscar una solución mediante la “creación de espacios” donde todos los niños tuvieran “oportunidad para jugar y participar” facilitando así “la inclusión”.

Mediante la “dotación de mayores recursos materiales y personales”, y teniendo en cuenta los “intereses y necesidades” del alumnado, los escolares del CEIP Josefina Carabias llevan varios cursos disfrutando de un recreo cuyo objetivo es promover la diversidad, el respeto y la convivencia, así como “desarrollar habilidades sociales y emocionales a través del juego”.

Participación del alumnado para crear los patios inclusivos

Los alumnos han sido una parte esencial para la creación de esos nuevos espacios ya que a través de un cuestionario han podido plasmar las actividades preferidas para realizar en los patios.

También se han tenido en cuenta las diferentes edades y niveles de los alumnos para crear un dossier de juegos adaptado a todos. En cuanto a los deportes más desconocidos se han empleado las sesiones de Educación Física para practicar los juegos y a través de la megafonía del colegio informan de los juegos y zonas disponibles para cada semana.

¿Cómo se distribuyen las zonas de juego?

El equipo docente del colegio explica que se prevén 4 zonas que pueden ir variando según “la observación y evaluación de cada juego”, desarrollándose de lunes a miércoles, mientras que jueves y viernes son libres.

Zona de juego libre con material. El centro proporciona un material y pueden jugar y hacer uso de este material de manera libre. Contaremos con un carro de material: cuerdas, frisbee, gomas, bolos, pelotas gigantes, aros, red y pelotas de bádminton.

El centro proporciona un material y pueden jugar y hacer uso de este material de manera libre. Contaremos con un carro de material: cuerdas, frisbee, gomas, bolos, pelotas gigantes, aros, red y pelotas de bádminton. Zona musicodance. Esta zona contará con un altavoz y micrófono donde el alumnado puede elegir música (previamente consensuada con el docente a cargo) y bailar, cantar y desarrollar sus habilidades artísticas y psicomotrices. También se pueden hacer juegos de movimiento.

Zona de juegos de mesa. Esta zona dispondrá de Legos y diversos juegos de mesa que se cuyas reglas se habrán explicado previamente en clase.

Esta zona dispondrá de Legos y diversos juegos de mesa que se cuyas reglas se habrán explicado previamente en clase. Zona de arte. Para desarrollar la expresión artística contarán con variedad de material: de dibujo y pintura, con diferentes texturas, plastilina, masas, lanas, papelería para origami, etc.

Además de estas zonas, podrán seguir utilizando las zonas deportivas cuyo cuadrante está ordenado por días y clases y los juegos pintados en el suelo.

Impacto y resultados de los patios inclusivos

La idea de crear patios inclusivos, activos y cooperativos se está extendiendo, asegura la directiva del colegio “porque responde a necesidades reales del alumnado y tiene un impacto muy positivo en la convivencia”.

"Ya no observan alumnos descolgados dando vueltas o aislados"

Tras la implementación en el centro los docentes han “visto mejoras muy significativas” y destacan que “ya no observan alumnos descolgados dando vueltas o aislados” además de una “reducción de conflictos” durante el recreo.

También han podido ver una “mejora en las relaciones entre iguales y aumento de los juegos cooperativos” especialmente en la “zona de juegos de mesa”.

“Alumnos más tranquilos” y con un “ambiente general más positivo y respetuoso con la diversidad” son las conclusiones que se sacan tras varios cursos con la nueva medida en el colegio madrileño.

En cuanto a los estudiantes, aseguran que valoran el cambio muy positivamente, ya que “desde el primer día sienten que el patio es un lugar más divertido, variado y accesible”.

La labor e implicación de los docentes ha sido esencial para llevar a una “mejor convivencia. El proyecto se ha integrado muy bien en la dinámica del centro”, recalcan.

Experiencias muy positivas y normalizadas

Desde Galicia a Andalucía, La Rioja o Navarra, los patios inclusivos son ya una realidad. Algunas de las iniciativas han sido galardonadas en certámenes internacionales y se enmarcan en programas de inclusión, para frenar el absentismo y fomentar los hábitos de vida saludables.

Un ejemplo de éxito es el Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), cuyo director, Manuel Ruiz Ferrari. Hay actividades como campeonatos de baloncesto, de bádminton, de deportes cooperativos o de otras disciplinas "menos mayoritarias", talleres de ajedrez, de costura, de ganchillo, de relajación -para paliar la ansiedad en época de exámenes- o de origami.

Incluso en talleres como los de costura o de ganchillo "no hay mucho sesgo de género, y participan también bastantes chicos", según Ruiz Ferrari.

La nueva arquitectura

Hasta 250 centros escolares públicos navarros cuentan ya con un patio inclusivo. El director del Servicio de Infraestructuras del Departamento navarro de Educación, Eneko Ardaiz, que los centros nuevos se están construyendo con criterios de inclusión, mientras que los existentes están siendo revisados paulatinamente para su transformación.

Recuerda que el "patio duro" tradicional que se pretende dejar atrás consistía en superficies hormigonadas ocupadas por pistas deportivas, que usaba mayoritariamente el alumnado masculino.

Los inclusivos son "patios verdes", sin pistas deportivas o relegadas a espacios secundarios, en los que el núcleo central son otras texturas, además de caminos vegetales, árboles, bancos y anfiteatros, con lo que se pretende "integrar absolutamente a todo el alumnado".

Desde la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia señalan que esto no es "nada nuevo" y que los centros educativos gallegos llevan años trabajando en ello.