El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ destapa la verdadera cara de la concursante de ‘Supervivientes’ de cara a esta experiencia límite

Al igual que el resto de los espectadores, Gilbert ha descubierto que Claudia Chacón se ha convertido en el próximo fichaje del reality más extremo de la televisión y no ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre su participación en ‘Supervivientes’. Con muchas ganas de hablar y explicar lo que piensa, después de sincerarse sobre sus orígenes, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se muestra muy tajante y le lanza un consejo muy directo. ¡Dale al play y no te lo pierdas en Mediaset Infinty!

“Si la lio tanto, fue para poder entrar a este reality”, comienza asegurando firmemente al hablar del paso de su expareja por República Dominicana. El creador de contenido conoce muy bien a la mallorquina y no ha dudado en destapar su verdadera cara frente a una experiencia tan límite como la que se vive en Honduras: “Pasar hambre va a sacar su vena egoísta”.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido un cara a cara con ella, le ha dedicado unas duras palabras al respecto: “Creo que no está preparada”. Gilbert no ha dudado en explicar en qué se basa para asegurar esto sobre la participación de su expareja en ‘Supervivientes’ y enumera los motivos por los que piensa que no va a desenvolverse bien en el reality.

Gilbert se sienta frente a las cámaras de mtmad para contestar a todo lo que se ha dicho sobre él y sacar a relucir detalles de su vida privada desconocidos hasta la fecha. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tampoco se ha quedado callado y ha reaccionado a las últimas noticias relacionadas con su expareja. Por ello, aconseja a Claudia sobre su participación en ‘Supervivientes’ y desvela lo que opina al respecto: “Es lo único que le va a poder salvar”. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!