Gilbert opina sobre la participación de Claudia Chacón en 'Supervivientes' y le lanza un consejo: "Es lo único que le va a poder salvar"

Gilbert opina de la participación de Claudia en 'Supervivientes'
Momentazo de 'Mi momento': Gilbert opina sobre la participación de Claudia Chacón en ‘Supervivientes’. mtmad / @claaudiiacm
Al igual que el resto de los espectadores, Gilbert ha descubierto que Claudia Chacón se ha convertido en el próximo fichaje del reality más extremo de la televisión y no ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre su participación en ‘Supervivientes’. Con muchas ganas de hablar y explicar lo que piensa, después de sincerarse sobre sus orígenes, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se muestra muy tajante y le lanza un consejo muy directo. ¡Dale al play y no te lo pierdas en Mediaset Infinty!

“Si la lio tanto, fue para poder entrar a este reality”, comienza asegurando firmemente al hablar del paso de su expareja por República Dominicana. El creador de contenido conoce muy bien a la mallorquina y no ha dudado en destapar su verdadera cara frente a una experiencia tan límite como la que se vive en Honduras: “Pasar hambre va a sacar su vena egoísta”.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido un cara a cara con ella, le ha dedicado unas duras palabras al respecto: “Creo que no está preparada”. Gilbert no ha dudado en explicar en qué se basa para asegurar esto sobre la participación de su expareja en ‘Supervivientes’ y enumera los motivos por los que piensa que no va a desenvolverse bien en el reality.

Gilbert se sienta frente a las cámaras de mtmad para contestar a todo lo que se ha dicho sobre él y sacar a relucir detalles de su vida privada desconocidos hasta la fecha. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tampoco se ha quedado callado y ha reaccionado a las últimas noticias relacionadas con su expareja. Por ello, aconseja a Claudia sobre su participación en ‘Supervivientes’ y desvela lo que opina al respecto: “Es lo único que le va a poder salvar”. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

