Ana Carrillo 23 FEB 2026 - 19:18h.

Blas Latorre, entrenador de Isabel Preysler, ha visitado Telecinco y ha desvelado su rutina de entrenamiento y sus hábitos

Blas Latorre, entrenador personal de Isabel Preysler desde hace doce años, ha visitado Telecinco para desvelar en 'El tiempo justo' los secretos mejor guardados de la socialité, que son sus hábitos y su rutina de entrenamiento, dejando muy sorprendidos a los colaboradores.

El entrenador ha comenzado diciendo que la madre de Tamara Falcó le estaba viendo por televisión porque acaba de estar en su casa haciendo una sesión de entrenamiento con ella y le había informado que se dirigía a Mediaset para hablar de su rutina deportiva. Joaquín Prat y César Muñoz han aprovechado para mandarle un beso al saber que estaba atenta al programa.

Blas Latorre ha explicado que sus entrenamientos suelen ser tres veces a la semana durante 45 minutos y que a la madre de Enrique Iglesias le gusta entrenar, principalmente, brazo y abdominales, aunque su rutina es mucho más completa: "Empezamos haciendo elíptica cinco o seis minutitos y luego ya la parte más principal la hacemos en una silla o de pie, donde hacemos un calentamiento más general centrándonos en la espalda y en el abdomen, y al finalizar hacemos cinco o seis ejercicios de fortalecimiento de todos los grupos musculares y luego la parte que más le gusta a ella que son los estiramientos en el suelo".

También ha desvelado que las sesiones no comienzan hasta las tres de la tarde: "Yo habitualmente llego a las tres de la tarde y en ese momento, según entro por la puerta, el servicio despierta a Isabel y le va preparando su desayuno". "¡A ver si el secreto va a ser despertarse a las tres de la tarde!", ha comentado César Muñoz, ante lo que Antonio Montero ha añadido: "¡Se despierta más tarde que la Pantoja!".

Blas Latorre ha explicado que a Isabel Preysler le gusta quedarse despierta de madrugada viendo series y Joaquín Prat le ha recomendado que vea 'Pura Sangre', que la emiten los miércoles a las 23:00 en Telecinco. Tras las explicaciones del entrenador, Sandra Aladro ha revelado que a la socialité le gusta trasnochar porque aprovecha para hablar con sus hijos mayores, que viven en Miami.