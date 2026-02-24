Su pareja se llama Verónica Schmidt Bolaños y llevaría con el presentador más de un año

Pepe Navarro, enamorado de nuevo de una conocida modelo e influencer: todos los detalles de su romance

Compartir







Verónica Schmidt, 47 años, presentadora de televisión, modelo e influencer, es la mujer que ha enamorado a Pepe Navarro tras varios años sin noticias sobre su situación sentimental. Una historia de amor que ha logrado esquivar a la prensa y mantenerse alejada de los focos hasta ahora. Se podría decir que el presentador se encuentra en un momento vital de calma y tranquilidad, como hacía tiempo que no se le veía.

Su agenda ha estado llena de planes románticos, como un viaje a Islandia, pero hasta ahora no habíamos podido ver ni una sola prueba física que demostrara la buena pareja que forman juntos. Hoy, Jorge Borrajo muestra en ‘El tiempo justo’ la portada de la revista ‘Semana’, donde se puede ver la primera imagen de la pareja.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Prat revela cuántos años se lleva con su novia y se sincera con Marta López acerca de esa diferencia de edad

Jorge Borrajo: "Son las primeras imágenes de la pareja y la prueba fehaciente de que la información era así"

Jorge Borrajo da más detalles sobre las primeras imágenes: “Son las primeras imágenes de la pareja y la prueba fehaciente de que la información era así porque, aunque Pepe Navarro fue preguntado, no quiso ni confirmar ni desmentir”.

Además, añade sobre las fotografías: “Sobre todo residen en Ibiza. Las fotografías son de este fin de semana en Madrid, haciendo vida cotidiana de pareja, haciendo una compra de comida y después fueron a la casa en la que reside en Madrid Pepe Navarro”.