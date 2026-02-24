Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 20:27h.

Ruth Basauri se ha pronunciado tras salir a la luz el motivo de su ruptura con Iván Rubio

Una persona del entorno de las Pombo habría difundido el rumor de que Papín es el padre biológico de Gabriela

Se ha confirmado la ruptura de Ruth Basauri e Iván Rubio y los colaboradores de 'En todas las salsas' han abordado el tema en el programa 103, que está disponible en Mediaset Infinity. Han recordado que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hace algunos programas defendió al creador de contenido tras las críticas de su exnovia, Marta de Lola; pero que ahora le ha tenido que dar la razón a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

En los últimos días ha salido a la luz que Iván Rubio le habría escrito mensajes a otras chicas cuando todavía era pareja de Ruth Basauri y Pedro Jota ha revelado que sabe que ella no lo está pasando bien: "Le da bastante vergüenza ajena [...] Yo la entiendo, porque después de todo lo que ella lo ha defendido".

El colaborador, que ha leído el mensaje que le mandó la amiga de Steisy cuando le preguntó cómo se encontraba, ha comentado que la influencer no debería sentir vergüenza y Anna Gurguí se ha mostrado de acuerdo. En el vídeo que encabeza el artículo tienes toda la información, ¡dale al play!

