Sthefany Pérez, entre lágrimas, rompe su silencio tras su ruptura con Tadeo Corrales: "Le pedí que esperara"
La exparticipante de 'LIDLT' ha roto a llorar al explicar cómo se encuentra tras romper con Tadeo
Tadeo rompe su relación con Sthefany: "He colapsado, ya no puedo sostener esto"
Sthefany Pérez ha roto su silencio horas después de que Tadeo Corrales confirme que ha roto su relación. La que fuera pareja de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo en el que se deja ver al borde de las lágrimas, completamente rota al hablar de lo mal que lo está pasando con el final de su noviazgo tras cuatro años de relación y unos planes de boda que habían quedado paralizados.
Un post en el que la joven, de origen cubano, se deja ver afectada, con la voz entrecortada. Lo primero que expresa es que ha intentado grabar este vídeo "varias veces" y que le es especialmente duro mostrarse así. Precisamente por eso le había pedido a su ya expareja que hicieran pública la noticia más tarde. "Han pasado solo dos o tres días. Le pedí a Tadeo que se esperara un poco para contaros nuestra decisión, pero al final... él ha querido hacerlo así y decirlo ya", señala.
Y es que hace algunas horas, de manera completamente inesperada, el de Utrera compartía una publicación en la que explicaba que había llegado a su límite. "Me voy porque lo que somos ahora nos está haciendo daño. Hemos cruzado demasiados límites. Hemos normalizado palabras, actitudes y dinámicas que nos han ido desgastando. La toxicidad se fue convirtiendo en el pilar de la relación", expresaba.
Tras estas palabras, Sthefany ha expresado que cree que es momento de centrarse en sí misma, analizando los posibles errores que han podido cometer. "A lo mejor tenía que sanar yo sola primero, desde mi interior, e intentar borrar los fantasmas del pasado, que no me dejaban avanzar o a lo mejor estar al cien por cien con mi relación", ha señalado en un hilo de voz casi inaudible.
Un vídeo en el que también hace balance de su relación, recordando a sus seguidores que no todo lo que ha vivido con Tadeo ha sido negativo. "A pesar de las cosas feas que vosotros ya sabéis, hemos tenido una relación bonita. Hemos vivido juntos, hemos vivido cosas...", comenta, antes de romperse.
"Es como si todo esto fuera una pesadilla"
"No me lo creo", reconoce Sthefany. "Es como si todo esto fuera una pesadilla. Nunca pensé que iba a hacer un vídeo así, en estas circunstancias", señala, tratando de recomponerse. Porque, a pesar del duro mazazo emocional que supone para ella su ruptura sentimental con Tadeo, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' tiene claro el siguiente paso que va a dar: "A partir de ahora me voy a enfocar en mí, en quererme, en estar bien mentalmente, en buscarme y en volver a encontrarme".