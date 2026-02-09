Lidia González 09 FEB 2026 - 17:36h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda su angustiosa visita a urgencias tras echarse pegamento de uñas en el ojo

Sthefany Pérez comunica el motivo por el que ha cancelado su boda con Tadeo Corrales

Compartir







Sthefany Pérez ha desvelado un incidente, desconocido hasta ahora, que sucedió poco antes de embarcarse en su gran aventura de República Dominicana. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el accidente que sufrió en un ojo al confundir un colirio con pegamento de uñas. La creadora de contenido explica todo lo que sucedió y cuál fue el desenlace. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Fue dos días antes de ir a ‘LIDLT’”, comienza explicando la influencer. Después de haber acudido a un centro de estética, acabó teniendo una reacción a uno de los productos utilizados: “A las dos horas, se me empezó a hinchar el ojo”. Sthefany, que ha contado la verdad de su enfrentamiento con Lucía Rolek, relata este complicado episodio que vivió.

PUEDE INTERESARTE Tadeo Corrales y Sthefany Pérez reaccionan al embarazo de Mayeli y Álvaro

Lo que la creadora de contenido no se podía imaginar era que lo peor estaba por llegar. Queriendo ejercer de “novio ejemplar”, Tadeo Corrales fue a echarle las gotas del colirio que le habían mandado para poder recuperarse, sin darse cuenta de que en lugar de esto le estaba echando pegamento para las uñas que se había comprado anteriormente: “Se mezclaron los botes”.

Programa completo: Sthefany Pérez cuenta cómo fue su visita a urgencias

PUEDE INTERESARTE Sthefany Pérez habla de su relación con Abraham Mateo

“La vi chillar, le estaba quemando”, asegura Tadeo. Aunque ya ha pasado el tiempo, Sthefany Pérez todavía recuerda lo angustioso que fue su visita a urgencias y lo ha contado todo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si terminó dañándose la córnea y cómo acabó su estancia en el hospital. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado!

Tadeo Corrales habla de las críticas por sus operaciones estéticas

adeo Corrales se ha visto envuelto en numerosas críticas desde que saltase a la fama, especialmente relacionadas con su aspecto físico. Esta vez, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre los retoques estéticos que se ha hecho en el rostro y reacciona al meme comparándolo con ‘Calamardo guapo’. El influencer explica cómo ha vivido esta situación y se abre en canal.