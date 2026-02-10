Sthefany Pérez, de 'LIDLT', se somete a una carboxiterapia: en qué consiste este tratamiento

Natalia Sette 10 FEB 2026 - 17:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a un tratamiento de belleza y desvela cómo se encuentra

Sthefany Pérez defiende a Tadeo tras la oleada de críticas por sus retoques

Sthefany Pérez aparece en sus ‘stories’ de Instagram con la cara hinchada y explica el motivo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido hacerse un nuevo retoque estético y se somete a una carboxiterapia facial. Un tratamiento de belleza que busca mejorar la calidad de la piel desde el interior.

No es la primera vez que la exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' se somete a un retoque u operación estética. Desde que saltó a la fama ha sido muy transparente con este tema y esta vez no iba a ser menos.

Sthefany aparece en redes mostrando cómo ha amanecido después de una de las sesiones de carboxiterapia. “Así he amanecido, estaba un poquito más hinchada pero me ha bajado un poco”, ha explicado. La inflamación es algo normal en este tipo de tratamientos aunque ella misma admite que hay personas que solo se hinchan durante unas horas, y otras durante días como ella.

A pesar de lo que pueda parecer por la desfiguración de su cara, la cubana reconoce que la experiencia ha sido mucho más llevadera de lo que imaginaba. “No duele nada, es más el miedo que tenía a lo que pude sentir”, ha confesado. La influencer desvela que el profesional que le hizo el tratamiento la advirtió de lo que podía sentir las horas de después. “El doctor me dijo que cuando se me hinchara la zona de la ojera podría tener una sensación extraña”, ha contado.

Sthefany se muestra ilusionada por poder compartir con todos sus seguidores el resultado final y con ganas de seguir adelante con el tratamiento completo. “Estoy deseando que baje la inflamación y mostrarle cómo está siendo el proceso porque es a partir de las tres sesiones cuando se nota”, ha asegurado.

En qué consiste este tratamiento de belleza

La carboxiterapia es un tratamiento estético que consiste en la infiltración de dióxido de carbono (CO₂) mediante una aguja muy fina en distintas capas de la piel. Este gas, que el propio organismo produce de forma natural, ayuda a mejorar la oxigenación de los tejidos y la circulación sanguínea. Gracias a este efecto, se estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza, la textura de la piel y ayudando a tratar problemas como la flacidez, las arrugas y las ojeras.

Sthefany Pérez ha querido mostrar todo el proceso sin filtros y es por ello que no tiene miedo a mostrar su cara hinchada. Su novio, Tadeo Corrales, ha incluso bromeado subiendo un video a su perfil de Tik Tok en el que pone: “Se ha peleado con la vecina”. Claramente hace referencia al hinchazón en los ojos de su chica.

La influencer espera pronto poder compartir los resultados definitivos y seguir su vida con total normalidad.