Lidia González 04 FEB 2026 - 12:06h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan si se han puesto en contacto con ellos para felicitarles por su paternidad

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio anuncian el sexo y el nombre de su bebé en un emotivo ‘gender reveal’

Compartir







Tadeo Corrales y Sthefany Pérez se han sentado en el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su relación tras todo lo que ha ocurrido entre ellos, pero también han hablado de un gran bombazo de una persona de su pasado. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ reaccionan al embarazo de Mayeli Díaz y Álvaro Rubio. Los creadores de contenido han sido muy sinceros al hablar sobre la noticia y no se han callado nada. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho, en exclusiva, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido cayó en la tentación con Mayeli en República Dominicana y, desde ese momento el triángulo de reproches formado con Sthefany ha dado mucho de qué hablar. Ahora que, por fin, Mayeli ha anunciado que está embarazada, la creadora de contenido no tiene reparos a la hora de opinar al respecto: “Espero que aprenda a ser mejor persona”.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Rubio habla claro sobre su primera reacción al descubrir el sexo de su bebé

A pesar de lo sentimientos que tiene hacia la ecuatoriana, la creadora de contenido admite que traer un hijo al mundo “es una bendición”. La pareja, que se ha visto envuelta en un conflicto con Lucía Rolek, ha explicado cómo se ha sentido al recibir la noticia y confiesan si se han puesto en contacto con ellos para felicitarles por su paternidad: “Nos hemos encontrado en eventos”.

Programa completo: Tadeo y Sthefany explican por qué han cancelado su boda

Tadeo y Sthefany sorprendían a todos sus seguidores con una impactante noticia que afectaba a su relación y, ahora, visitan el videopodcast para contar todos los detalles. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ explican por qué han cancelado su boda. Los influencers se sinceran al respecto tras todos los problemas que ha habido en su relación. ¡Descubre el punto en el que se encuentran, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!