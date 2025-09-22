Natalia Sette 22 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Warrior games' se emociona al recordar la pérdida de su bebé con tan solo 20 años

Claudia Bavel se emociona al hablar del tatuaje que se hizo por su padre

Claudia Bavel regresa a ‘Alta intensidad' con una de las confesiones más duras y personales de su vida. La exconcursante de ‘Warrior games’, que siempre se ha mostrado transparente con sus seguidores , ha dado un paso más y ha desvelado que sufrió un aborto cuando apenas tenía 20 años. Una etapa muy difícil que hasta ahora había guardado en silencio y que decide contar por primera vez delante de la cámara. Además, se sincera sobre sus planes de maternidad y habla de la gran herida que le creó crecer sin padres presentes.

Con el corazón en la mano y visiblemente emocionada, Claudia explica cómo aquel episodio marcó su juventud y le sigue doliendo a día de hoy. Aunque ha contado otras experiencias traumáticas para ella , es la primera vez que se atreve a hablar de su embarazo. La creadora de contenido recuerda que fue con su primera pareja. “Fue de mi primer amor”, confiesa con nostalgia. A pesar de lo doloroso de la experiencia, guarda un recuerdo positivo de la persona que la acompañó en el proceso. De hecho, reconoce que ha sido la única pareja por la que se ha tatuado.

La catalana no duda en compartir con todo detalle cómo se enteró de que estaba esperando un bebé. “Me quedé embarazada cuando tenía 20 años, él tenía 38”, explica. Con esa edad, reconoce, no se sentía del todo lista para asumir algo tan grande, pero aun así vivió la noticia con ilusión. Aunque en un principio todo parecía ir bien, pronto empezaron las complicaciones.

Claudia Bavel explica los motivos por los que tuvo el aborto

Claudia relata con sinceridad que poco después de conocer la noticia comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. “Empecé a tener pérdidas”, confiesa. La influencer asegura que en aquel momento ni ella ni su pareja podían imaginar lo que iba a suceder. “Ninguno nos lo esperábamos”, reconoce. Al hacerse la primera ecografía se dieron cuenta de que algo no estaba yendo bien.

Después de muchos años guardando silencio, Claudia Bavel ha decidido compartir su experiencia con todos sus seguidores. La exconcursante de ‘Warrior games’ muestra su lado más vulnerable y desvela también cuáles son sus planes de maternidad y cómo se imagina ella como madre. También reflexiona sobre la importancia de que los niños crezcan en un lugar feliz y cómo le afectó a ella tener una familia desestructurada ¡Descubre todas sus declaraciones dándole play al video!