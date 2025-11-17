Lorena Romera 17 NOV 2025 - 12:11h.

Noel Bayarri, orgulloso tras su paso por 'Supervivientes All Stars': "Me voy satisfecho"

Noel Bayarri ha sufrido un accidente de moto por el que ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital. El concursante de 'Supervivientes All Stars' ha actualizado su estado de salud tras hacer saltar todas las alarmas al compartir la foto de cómo ha quedado el vehículo en el que viajaba.

Han sido horas críticas para el de Lanzarote, de 33 años, que era trasladado de urgencia en ambulancia al hospital más cercano. Tras la colisión, el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le ha pedido a sus seguidores que extremen la precaución en carretera.

"Me llevaron al hospital porque me laceré la cadera y me la tenían que coser", expresaba el que fuer concursante de 'Supervivientes' en 2015, que en ese momento, a pesar del susto, celebraba "no tener nada roto". Tras dar esta última hora a través de sus redes sociales, donde también compartía una foto desde la camilla del hospital, con un collarín, pero sonriente, Noel Bayarri agradecía al equipo médico que le ha estado atendiendo.

"Gracias, de verdad, a todo el personal sanitario que me atendió: desde la ambulancia hasta que salí del hospital. Un trato increíble, humano y profesional. Da gusto saber que en España tenemos un sistema así y a gente tan top cuidándonos cuando nos hace falta", ha señalado el canario a través de sus stories.

La misma vía de comunicación que ha utilizado ahora para actualizar cómo se encuentra tras sufrir este aparatoso y peligroso accidente en moto. Los médicos le han dicho que tiene que guardar reposo. "Una semanita sin moverme mucho y pronto estaré meneando la pelvis", asegura el exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que se ha dejado ver yendo a sus primeros recados.

Y es que el 'mojo picón', como se le conoce, además de haber estado viendo series, ha salido de casa para ir a hacer la compra y echar un rato con unos amigos. "Cojo y dolorido... He salido a que me de el aire y a por unas cosillas, que también estaba harto de pedir deliveries", ha contado junto a esta primera imagen tras recibir el alta hospitalario. "¡Está vivo!", celebra un amigo después de su encuentro. Una cita de la que han compartido una foto donde podemos ver el canario sonriente.

"Estoy bien, estoy en casita. No hace falta que me manden mensajes de ánimo, sigan dando likes y comendando mis posts, que así es como realmente recibo el cariño. Tengan mucho cuidado en la carretera, y más si llueve, porque no quiero perder ni un seguidor", ha señalado el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes All Stars, que quiere que este accidente les sirva para que se conciencien.