Rocío Molina 24 FEB 2026 - 14:13h.

La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' ha sufrido un revés de salud y ha contado cómo está tras pasar por el hospital

La amarga reflexión de Tamara Gorro tras salir a la luz su relación con Cayetano Rivera: "Hay personas malas"

Tamara Gorro ha sufrido un revés de salud y tras estar unos días en silencio lo ha compartido con sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' está en el ojo del huracán tras salir a la luz su relación con Cayetano Rivera y muchos detalles de cómo están viviendo sus primeras salidas, viajes o incluso los apodos cariñosos que se tienen. Pero ser el centro de atención le ha pasado factura y la influencer de 39 años ha contado que este fin de semana ha terminado en el hospital.

Sus seguidores se han quedado algo preocupados tras esta confesión que ha hecho Tamara Gorro a través de sus historias de Instagram. Sin sospechar que que algo le podría haber pasado, la creadora de contenido se ha sincerado. No solo ha disfrutado junto a Cayetano Rivera de un plan gastronómico en Sevilla. Esta también acababa en urgencias, la otra cara que no se había visto en las redes y que ella ha contado ahora.

"Estoy omitiendo algo que no tengo por qué hacerlo", ha comenzado a explicar la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tumbada y mostrando evidentes molestias a través de su rostro. El no ver su comienzo de semana frenética, llena de actividades y, por el contrario, decir que se sentía sobrepasada han sido las pistas que ha dado Tamara Gorro para decir que algo no estaba yendo bien y por lo que ha terminado finalmente en el hospital.

Tamara Gorro no ha revelado el motivo concreto que le llevó el fin de semana a terminar en el hospital, pero sí la prescripción médica que está obligada a cumplir. "Reposo absoluto", es lo que tiene que guardar la influencer durante los próximos días de manera estricta tal como le han dicho los médicos sin recalcar nada más o si esto ha tenido que ver con el estrés y la presión mediática que estos días han vivido ella y Cayetano Rivera.

Una situación de la que la exconcursante de 'Supervivientes' ya advierte que para ella será difícil acostumbrada a sus ritmos y rutinas frenéticas. "Ya os podéis imaginar a la Gorro con reposo absoluto, que estoy por tirarme por el balcón desde que llegué a casa", ha confesado a través de sus historias de Instagram, dando más tranquilidad a sus seguidores de este susto por el que se tiene que recuperar y descansar en casa.