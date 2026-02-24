Lorena Romera 24 FEB 2026 - 18:04h.

La pareja de Alejandra Rubio habla de "tocar fondo" y de perder "el control de su vida"

Carlo Costanzia reflexiona tras salir a la luz su conflicto con Laura Matamoros, que se sentó en '¡De Viernes!' a dar detalles de su encontronazo en el coche, donde aseguró sentirse "violentada y coaccionada" por la conversación que mantuvo con su primo. La pareja de Alejandra Rubio ha compartido ahora un storie donde habla de "tocar fondo". Un mensaje de aliento en el que se da fuerzas a sí mismo para salir adelante tras verse sumido en este revuelo mediático.

Hace unos días, Diego Matamoros compartía unos videos en los que tachaba al hijo de Mar Flores de actitudes "machistas y carcelarias". Unas palabras que generaban una gran polémica y por las que el actor emitía un comunicado en el que anunciaba medidas legales. Horas después, su hermana, Laura Matamoros, se sentaba en el plató de De Viernes a explicar su versión de los hechos.

Sostenía haberse sentido coaccionada y violentada por el tono con el que su primo se había dirigido a ella y por las amenazas de hablar sobre su familia si ella seguía opinando sobre sus cuestiones personales. Ahora, el yerno de Terelu Campos ha compartido un mensaje a través de su perfil oficial de Instagram que no ha pasado desapercibido. Se trata de su predicción del zodiaco para esta semana.

Carlo Costanzia, nacido el 13 de noviembre de 1992, es escorpio, un signo de agua regido por Marte y Plutón, caracterizado por su intensidad, pasión y magnetismo. Son personas que suelen ser profundas, audaces, intuitivas y con una fuerza de voluntad inquebrantable. A menudo muy perfeccionistas. Lo que le dice el horóscopo que ha consultado es que "un Escorpio a veces necesita estar en lo más bajo y tocar fondo para ponerse las pilas y darse cuenta de que no puede seguir así".

Según el hijo de Mar Flores, esto es "exactamente" lo que le ha "estado pasando". "Te has visto abajo, muy abajo. Te has visto muy mal. No solo físicamente agotado, sino mentalmente drenado. Con esa sensación de ir cuesta abajo sin frenos, como si estuvieras perdiendo el control de tu vida", comparte a través de sus redes, sintiéndose completamente identificado.

Su horóscopo semanal le recuerda que "puede con mucho, pero no con todo" y que esta semana a va a darse cuenta de que "esto no puede seguir así, de que toca volver a ponerse serio y volver a tomar el control de todo. Solo así serás capaz de volver a renacer", le dice el horóscopo negro, la página web de Carlo Costanzia ha visitado y que le ha ofrecido esta lectura que tantísimo le ha resonado tras esta semana tan convulsa a raíz de destaparse su guerra con Laura Matamoros.