Lorena Romera 24 FEB 2026 - 17:12h.

Sale a la luz una foto de lo más significativa de la exconcursante de 'Supervivientes' y el actor durante su viaje a Canarias

Melyssa Pinto hace una profunda reflexión sobre el amor y Mario Casas reacciona

Melyssa Pinto y Mario Casas continúan siendo cautos en lo que se refiere a su relación en redes sociales. La que fuera concursante de 'Supervivientes' y el actor han disfrutado de una romántica escapada a Canarias y, aunque ellos no han compartido nada juntos, uno de los restaurantes en el que han estado ha publicado una foto de lo más esperada. Se trata de una instantánea en la que se puede ver lo muy enamorados que están y el buen momento que atraviesan juntos.

"No sé si será el buen clima, que me pone más contenta de lo habitual, lo bien que se come, o lo bonitos que son sus paisajes, pero Canarias me tiene enamorada", ha escrito la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' junto a un post en el que enseña momentos que ha compartido durante el viaje con el ganador de un Goya a mejor actor por No Matarás.

En la publicación, la catalana ha compartido un collage comiendo en el Restaurante Fuji, pionero de la cocina japonesa en España, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Un local que ha sido el encargado de publicar la imagen que ha hecho las delicias de los incondicionales de Melyssa Pinto y Mario Casas.

Mientras ellos siguen guardando para su intimidad este tipo de instantáneas, el restaurante ha querido celebrar que la influencer y el actor los hayan elegido para esta romántica cita. Una imagen que destaca por su naturalidad y por el romanticismo que desprende, pues mientras ella sonríe con ternura a la cámara, él es incapaz de apartar la mirada de su chica, ajeno a que en ese momento están tomando la foto.

Cabe destacar que esta no es su primera foto juntos -pudimos verles disfrutando en Disneyland, cuando aprovecharon para oficializar su relación- ni tampoco en Canarias, enclave que se ha convertido en su refugio. Precisamente, una de las primeras veces que se los vio juntos (también en un restaurante) fue aquí, en el archipiélago canario. Lo que parece confirmar que las Islas Canarias se habrían convertido en su lugar seguro para consolidar su relación, lejos del ruido mediático de la capital.

Así, tras un año de relación -al menos desde que se iniciaron los rumores-, se confirma que, a pesar de sus apretadas agendas, Melyssa Pinto y Mario Casas hacen todo lo que está en su mano para sacar un hueco y escaparse siempre que pueden a su particular paraíso.