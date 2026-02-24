Lorena Romera 24 FEB 2026 - 10:36h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' celebran que "han sido padres" tras vivir una experiencia mágica

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han pillado desprevenidos a sus seguidores con una publicación que ha conseguido dejar a todos sin palabras. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' y el creador de contenido han anunciado que "han sido padres" tras una excursión que les ha convertido en las personas más felices del mundo.

La pareja se encuentra en un momento muy satisfactorio de sus vidas. Tanto es así, que hace unas semanas celebraban que se habían comprado lo que pretendían que fuera su segunda residencia. Sin embargo, ante el giro de los acontecimientos protagonizado por Maite Galdeano, la de Pamplona y el de Linares se plantean ahora un importante cambio de planes.

Un chalé pensado para "alternar" con la capital, pero que podría convertirse en su residencia oficial. "Visto el acoso que estoy recibiendo... nos estamos planteando mudarnos allí", reconocía la influencer a través de un storie tras hacerse público que su madre se ha comprado una casa en Valdemorillo, justo a su lado.

En medio de este revuelo familiar -cuando todo parecía estar mucho más calmado-, la pareja ha aprovechado para hacer una escapada en la que recargar pilas y reconectar con la naturaleza. Un viaje en el que han visitado una granja de cabritillos y ovejas.

"Dejadme en paz, estoy justo donde quiero estar", ha reconocido la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ha compartido varias instantáneas con estos cachorritos en su regazo. "Hemos sido padres", ha exclamado Kiko Jiménez, al que se le ha despertado el instinto paternal al ver a su chica rodeada de animales.

Una Sofía Suescun, en su salsa, que ha reconocido que ha sido "muy feliz" al vivir esta experiencia junto a su pareja. Además, uno de los cachorros con los que han estado "nació ayer", lo que ha ayudado a que sientan esa conexión tan especial y que les ha llevado a afirmar que "han sido padres".