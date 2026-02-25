Marta López y Luis Pliego hablan sobre su enfrentamiento el pasado día motivado por una discrepancia sobre una información de Makoke

Luis Pliego desvela la deuda que tiene Makoke con Hacienda, que asciende a 111.000 euros: "Las personas que no pagan también son malas"

Compartir







Marta López y Luis Pliego no se hablan todo por una disputa sobre una información de Makoke. El director de la revista ‘Lecturas’ dio una noticia sobre la exsuperviviente en la que aseguraba que tenía una supuesta deuda con Hacienda que ascendía a las 110.000 euros, algo que la colaboradora desmintió tras hablar con su amiga.

Este hecho desencadenó en un enfrentamiento al finalizar el programa por el que acabó Marta López muy disgustada, según cuenta en el programa Leticia Requejo pues la periodista le estuvo consolando a la salida de las instalaciones de Mediaset.

Ahora, en 'El tiempo justo' sientan a ambos para que hablen de lo sucedido e intenten perdonarse. Sin embargo, Marta López acaba siendo tajante con el director de la revista.