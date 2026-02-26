De la diversión al horror: Gloria Camila cumple los 30 años entre, supuestamente, empujones y arañazos

Lorena Ramiro, la presunta examante de Can Yaman: "Me localizó a través de las redes sociales"

Compartir







El 30 cumpleaños de Gloria Camila no tuvo la mejor celebración posible para la hija de José Ortega Cano y exconcursante de 'Supervivientes'. A pesar de que en 'El tiempo justo' contara que se lo había pasado muy bien, un testimonio de una joven que se encontraba en aquel cumpleaños no dice lo mismo. Y es que al parecer, de la diversión se pasó al horror, con un cumpleaños de Gloria entre "empujones y arañazos".

El pasado 21 de febrero, cuatro amigas se unieron al tardeo de la discoteca donde Gloria Camila celebró el 30 cumpleaños. Pues bien, según una joven, se cruzaron con José Ortega Cano, padre de Gloria Camila: "Nos vio que éramos cuatro chicas y nos dijo: 'Qué guapas'. Nos hicimos una foto con el padre", instantánea que ha llegado a la redacción de 'El tiempo justo'.

Posteriormente, las cuatro amigas se sentaron en un sofá y Ortega Cano les ofreció una copa a estas. El que fuera torero se marchó, pero les ofreció de nuevo a estas quedarse en el cumpleaños de su hija. Fue precisamente este hecho el que provocó el enfrentamiento con la hija del torero: "Vino Gloria Camila insultándonos: 'Sois unas zorras, aprovechadas...'".

"Una hora después vino a insultarnos otra vez, apuntando a una amiga con el dedo. Me dio un empujón, me arañó el abrazo y me tuvieron que coger porque me pegaba. Tengo el arañazo y un cardenal en el brazo".

Esto ha dicho Gloria Camila en 'El tiempo justo'

"Esta historia está lejos de la realidad", ha comenzado diciendo Gloria Camila, que ha contado con todo lujo de detalles lo que ocurrió en aquel cumpleaños, con ella como protagonista. En primer lugar, ha negado que fuera una botella de su padre: "Mi padre ni bebe". "Una de las botellas se la bebió Marisa (la joven del testimonio) y sus amigas, sin pedir permiso. Entraron, se sentaron y se bebieron la botella", cuenta una Gloria Camila que al ver eso, no dudó en ir y llevarse la botella.

"Empezaron a insultar y se lo dije al encargado", asegura Gloria Camila, que tras ir este, la actitud de las chicas fue cada vez a más, gritando a la hija de José Ortega Cano. "Me dijo sudaca de mierda", añade la joven, que le dio el ultimátum al encargado de "echarlas ya o la tendríamos".

Iván, compañero de 'El tiempo justo' que también estuvo en la fiesta de Gloria Camila, ha contado en pleno directo que lo que ocurrió en la fiesta no tiene nada que ver con lo que ha dicho la chica: "Contaba que hay un amigo nuestro que las tiene que separar y he llamado a mi amigo y ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver".